Bu testler hayat kurtarıyor! Kist ve miyomu olanlar dikkat

Sağlık Bakanlığı taraf göre ülkemizde kadınlar arasında en sık ikinci kanser türü jinekolojik kanserlerde de erken tanı ve tarama testlerinin tedavide başarı şansını artırdığını vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. gerektiğinin altını çizdi.

Covid-19 pandemisi ve beraberinde bulaşan sosyal izolasyon, tüm kanser türlerinde olduğu gibi jinekolojik kanserlerin teşhis ve tedavisinde de gecikebilir yol açabiliyor. Covid-19 pandemisi, kanser tedavisi ve hastalığın tanısı için risk altında olan kişilerde tarama testlerinin yapılması konusunda engel teşkil etmiyor. Mart ayından hastanelerde tedavi alanları sınırlandırıldı. Bu nedenle pandemi, kanser tanısı için yapılacak tarama testleri ile tedavi ve takipleri üzerinde bir engel taşımıyor.

BU TESTLER HAYAT KURTARIYOR

Prof.Dr. Orhan Ünal, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Human Papilloma Virüsü (HPV) ise rahim ağzı kanseri oluşumunda önemli bir risk faktörü olup, rahim ağzı kanseri, Pap Smear tarama testiyle klinik belirti vermeyen hücresel değişimlerinin olduğu öncesi öncesi çeviri dahi olabilir tespit edilebiliyor. Bu sayede kanser öncesi terbiye tedavisi tedavi doğuyor ”diye konuştu. 21-65 yaş arası tüm yeni, düzenli olarak yani 3 yılda bir Pap Smear testi, ya daHPV ile birlikte smear testini (ortak test dediğimiz) 5 yılda bir yaptırarak yeterli önlem almış olacaklarına işaret eden Prof. Dr. Orhan Ünal, “Risk faktör taşıyorsanız veya test ederek sorunlu testin doktorun görüldüğünde bu testin tekrarlanması ya da kolposkopi yapılması gerekiyor” dedi.