"Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa" paneli

Tosun, "Her ay Anadolu Yazarlar Birliği olarak 'Bu Toprağın Güzideleri' üst başlığıyla unutulmuş ve yeterince anlaşılmamış değerlerimizi sizlerle buluşturmaya, genç kuşakların bu kişileri daha yakından tanımasını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bir röportajında Şasa'nın 'Beni mutlu eden film senaryolarımdan ziyade kitaplarım' dediğini ve senaryolarını çok fazla önemsemediğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Kitap çalışması yaparken birçok kaynağı taradım. Otuzdan fazla senaryosuna ulaştım. Fakat Ayşe Hanım sadece bunlardan belki bir kaçıyla barışıktır. Mesela 'Balatlı Arif' ve 'Ah Güzel İstanbul' filmlerini önemsediğini söylerdi, onları da belirli açılardan."

Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu, Şasa'nın her zaman için bir iletişim çabası içinde olduğunu belirterek, "Kendisinde yakıcı bir arayış, yazma, paylaşma ve söyleşi ihtiyacı vardı. Aslında yaşamış olduğu travmaların etkisinde karşılaşmış olduğu her insan, her edebi metin bu restorasyonu ve bütünlüğü sağlıyor." şeklinde konuştu.

Şasa'nın geçmişle olan hesaplaşmasının zamanla kapandığını, zihninde annesini dahi affederek mazur görmeye başladığını anlatan Beşiroğlu, yazarın eserlerine ilişkin şunları ekledi:

"Onu okumak sanki insanı biraz edeplendiriyor. Kendinize en azından bir çeki düzen vermek istiyorsunuz. Ve tabi ki hayret. Yaşamış oldukları tarif ettiği detaylar inceliklerin hepsinin sonucu hayret duygusu."