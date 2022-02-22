Bu tüyolar sayesinde en çok yaptığınız makyaj hatalarını öğreneceksiniz!

Makyaj, kadınlara güzellik katan ve kendilerini iyi hissettirmelerini sağlayan en harika yollardan biri. Peki, makyaj yaptıktan sonra istediğiniz sonucu alıyor musunuz? En kaliteli ürünleri kullansanız dahi makyajınızda istediğiniz çarpıcılığı elde edemiyor musunuz? Makyaj yaparken bazı noktalarda hata yapıyor olabilirsiniz. Gelin sizin için derlediğimiz en çok yapılan bazı makyaj hatalarına birlikte bakalım.

FONDÖTENİ CİLT TİPİNİZE UYGUN SEÇİN

Fondöten seçimi yaparken nasıl bir cilt tipine sahip olduğunuza mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yağlı bir cildiniz varsa yağlı bir ürün kullanmanız büyük hataya sebep olabilir. Böyle bir durumda fondöten hem cildinize tam olarak oturmaz hem kötü bir görüntü oluşturur. Ayrıca bu hata, cildinizin yağ oranını artırabilir. Bir diğer hata ise cildinizin renk tonuna uygun fondöten seçmemek. Cilt tipinize ve tonunuza uygun fondöten seçimine mutlaka özen göstermelisiniz.

FONDÖTEN SÜRMEDEN ÖNCE BAZ KULLANIN

Fondöten kullanan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de baz kullanmamak. Bazın cildi makyaja hazırlamak, gözenekleri daha görünmez hale getirmek ve fondöteni kullandığınızda cildi daha sağlıklı görünmesini sağlamak gibi birçok yararı var. Makyaj yapmadan önce baz kullanmayı mutlaka rutin hale getirin.

CİLT ALT TONUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN

Cilt alt tonu çoğu kadının bilmediği ama aslında makyaj için büyük önem taşıyan konulardan bir tanesi. Üç farklı cilt alt tonu var: Soğuk, sıcak ve nötr. Hangi cilt alt tonuna sahip olduğunuzu öğrenmek için güneş ışığında bileklerinizdeki damarlara bakın. Damarlarınız çoğunlukla yeşil ise sıcak, mavi veya mor ise soğuk cilt alt tonuna sahipsiniz. Eğer tonuna karar veremiyorsanız ve damarlarınızın bir kısmı mavi bir kısmı yeşil ise nötr cilt alt tonuna sahipsiniz. Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz ruj seçimlerinde pembe, mürdüm ve pastel renkleri kullanmalısınız. Sıcak cilt alt tonuna sahipseniz ruj rengi seçiminizde kahve, şeftali, kırmızı gibi tonları rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Nötr cilt alt tonuna sahipseniz çok şanlısınız, hemen hemen her renk tonunu seçebilirsiniz.



