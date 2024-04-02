Bu üç ucuz malzeme ile sineklerden doğal ve güvenli bir şekilde kurtulun!

Baharın resmi olarak başlaması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte evlerde giderek daha fazla sinek bulunuyor. Sinekler susuz kalmamak için çok az miktarda neme ihtiyaç duyarlar, böylece duvarlardaki veya pencerelerdeki yoğunlaşan suyu içseler bile hayatta kalabilirler.

SİNEKLERDEN KURTULMANIN UCUZ YOLU

Tedavi edilmediği takdirde sinekler bazı vakterileri yayabilir. Uzmanla zararlı sinekleri çekecek et, meyve ve sebze gibi çürüyen gıdaları evinizden çıkarmanızı tavsiye ediyor. Ancak yaygın olarak görülen ev sineklerini caydırmak, özellikle havanın sıcak olduğu ve pencere ve kapıların açık bırakıldığı durumlarda zor olabilir.

Sineklerden kurtulmak için kimyasal pestisitlerin kullanılması çok etkili olabilir ancak bazı kişiler sağlık endişeleri ve çevreye verilen zarar konusunda endişe duymaktadır.

Evinizi sağlıksız böceklerden kurtarmak için bu "doğal ve güvenli" yöntemi kullanabilirsiniz. Healthline'a göre sirke ve bulaşık sabunu karışımı sinekleri yakalamanıza yardımcı olabilir.

YÖNTEM

Bu yöntemi kullanmak için, yaklaşık bir su bardağı elma sirkesi ile birkaç damla bulaşık sabununu uzun bir bardakta karıştırın. Karışımı plastik ambalajla örtün. Plastik ambalajı bir lastik bantla sabitleyin ve üstüne küçük delikler açın.





