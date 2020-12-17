Bu ürünlerin bile son kullanma tarihi var! Saç tokası ve tuvalet fırçası...

Atma zamanının geldiğinin farkında olmadan hala kullandığımız 11 şey.
Göz makyajı ürünleri en kısa raf ömrüne sahiptir. Maskara uygulandığında kirpiklerdeki bakteriler fırçaya bulaşır ve her kullandığımızda gittikçe daha fazla olur. Uzmanlar, bu ürünün daha uzun süre kullanılması göz enfeksiyonuna yol açabileceğinden, her 3 ayda bir maskara değiştirilmesini tavsiye ediyor.
Ortalama olarak, bir fondöten yaklaşık bir yıl kullanılabilir ve ürünün saklama koşulları ve bileşimini dikkate almalıyız. Ancak süngerle, hatta parmaklarınızla uygulanması gereken bir kaptaki fondöten 6 ay sonra kullanılamaz hale gelebilir. Bunun nedeni, bu şekilde uyguladığınızda, mikropların ürüne girerek sivilceye ve diğer cilt sorunlarına yol açabilmesidir.
Kumaş saç tokaları uzun süre kullanırsanız saçınıza zarar verebilir. Elastik bant biraz gerilirse veya bütünlüğü bozulursa, lastik kısmı ortaya çıkarabilir, saça yapışabilir ve saç kırılmaya başlayabilir.
Dezenfekte edici ıslak mendiller, markaya bağlı olsa da, genellikle açıldıktan sonra bir yıla kadar saklanabilir. Bundan sonra antibakteriyel özelliklerini kaybederler. Ancak, uygun şekilde depolanmamışlarsa, onlardan daha da erken kurtulmalısınız. Bu üründeki koruyucular, çok sıcak veya çok soğuk koşullarda saklanırsa ve mendillerin bakteri veya küfle bulaşması varsa yok edilmelidir.
Sıvı deterjanlar, şişeyi açtıktan sonra 6 ay boyunca özelliklerini korurlar. Çamaşır tozu neme maruz kalmazsa çok daha uzun süre dayanabilir. Sümüksü ve yumrulu toz deterjanınız varsa çamaşırlarınızda etkili olmayacaktır.
Bu göze çarpmayan eşya yıllarca bir evde saklanabilir. Bununla birlikte, fırçayı haftalık olarak temizleseniz bile, üzerindeki tüm bakterilerden kurtulmanın mümkün olmayacağını anlamanız gerekir, bu da o kadar etkili olmayacağı anlamına gelir. Kılları deforme olduğunda veya sararmaya başladığında fırçayı değiştirmeniz gerekir.
Banyo perdeleri kirlenir ve daha da kötüsü üzerlerinde küf oluşabilir. Perdeyi ayda en az bir kez yıkamanız ve bir yıllık kullanımdan sonra yenisiyle değiştirmeniz önerilir.
Bu tavalar sadece 2-3 yıl dayanır ve daha sonra kaplaması bozulmamış görünse bile pişirme kaplarının değiştirilmesi gerekir. Teflon 6 adede kadar zehirli gaz çıkarabileceğinden, bu tencerenin uzun süreli kullanımı sağlığınıza zararlı olabilir.
Silikon ısıya dayanıklı bir malzemedir, ancak düzenli olarak yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bozulmaya başlayabilir. Ayrıca oldukça yumuşaktır ve pişirme işlemi sırasında zarar görebilir. Yiyeceklerinizin silikon parçacıklarıyla kirlenmesini önlemek için fırçaları 2 yılda bir değiştirmeniz önerilir.
Bakteri hatta küf için üreme alanı olabileceği bilinmektedir. Küçük lifli süngerler daha sık, tercihen her hafta ve büyük süngerler 2 haftada bir değiştirilmelidir çünkü bu süngerler daha iyi havalandırılır ve daha hızlı kurur.
Delikler oluştuğunda veya koku olduğunda bir çift iç çamaşırı atmanız önerilir. E. coli gibi bakterilerin yıkanmış külot üzerinde bile kalabileceği ortaya çıktı. Çoğu durumda, bu sağlık sorunlarına yol açmaz, ancak iç çamaşırınızı yılda en az bir kez yenilemek yine de daha hijyeniktir.
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