Bu ürünlerin bile son kullanma tarihi var! Saç tokası ve tuvalet fırçası...

Atma zamanının geldiğinin farkında olmadan hala kullandığımız 11 şey.

MASKARA

Göz makyajı ürünleri en kısa raf ömrüne sahiptir. Maskara uygulandığında kirpiklerdeki bakteriler fırçaya bulaşır ve her kullandığımızda gittikçe daha fazla olur. Uzmanlar, bu ürünün daha uzun süre kullanılması göz enfeksiyonuna yol açabileceğinden, her 3 ayda bir maskara değiştirilmesini tavsiye ediyor.

FONDÖTEN

Ortalama olarak, bir fondöten yaklaşık bir yıl kullanılabilir ve ürünün saklama koşulları ve bileşimini dikkate almalıyız. Ancak süngerle, hatta parmaklarınızla uygulanması gereken bir kaptaki fondöten 6 ay sonra kullanılamaz hale gelebilir. Bunun nedeni, bu şekilde uyguladığınızda, mikropların ürüne girerek sivilceye ve diğer cilt sorunlarına yol açabilmesidir.

SAÇ TOKASI

Kumaş saç tokaları uzun süre kullanırsanız saçınıza zarar verebilir. Elastik bant biraz gerilirse veya bütünlüğü bozulursa, lastik kısmı ortaya çıkarabilir, saça yapışabilir ve saç kırılmaya başlayabilir.

ISLAK MENDİL

Dezenfekte edici ıslak mendiller, markaya bağlı olsa da, genellikle açıldıktan sonra bir yıla kadar saklanabilir. Bundan sonra antibakteriyel özelliklerini kaybederler. Ancak, uygun şekilde depolanmamışlarsa, onlardan daha da erken kurtulmalısınız. Bu üründeki koruyucular, çok sıcak veya çok soğuk koşullarda saklanırsa ve mendillerin bakteri veya küfle bulaşması varsa yok edilmelidir.