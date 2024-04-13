Bu yaygın alışkanlık penis sağlığınıza zarar veriyor olabilir! İşte çözümü

Kötü duruşun erkek cinsel organları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceği ortaya çıktı. Kambur durmak, erektil disfonksiyona ve zayıf ereksiyona yol açabiliyor. Metro.co.uk, erkek sağlığı uzmanı GP Dr. Jeff Foster kötü duruşun yan etkileri ve sürekli tembel alışkanlıklara sahip biriyseniz mevcut olabilecek sağlık sorunlarının nasıl düzeltilebileceği hakkında konuştu.

KÖTÜ DURUŞ NEDİR?

Çoğumuzun masa başında oturduğu, ağır çantalar taşıdığı veya telefon ve iPad'lerin üzerine eğildiği durumlarda kötü duruş olağan bir durumdur. Dr Foster, "Genellikle kötü duruş, yuvarlak omuzlar, kambur bir sırt ve hatta hafifçe öne veya arkaya eğilen bir kafa şeklinde ortaya çıkabilir. Fazla göbek de aynı zamanda kötü duruşun göstergesi olabilir. Kötü duruş, pelvik tabandaki kasların daha sıkı ve zayıf olmasına sebebiyet verebilmektedir. Bunlar mesane ve bağırsak gibi pelvik organlarınızı destekleyen kaslardır. Kötü duruş aynı zamanda sinir fonksiyonlarını da etkileyebilir." dedi.

KÖTÜ DURUŞUN PENİS SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kambur durmak aslında pelvik taban kaslarınıza bağlı olan çekirdek kaslarınızı zayıflatır ve üzerlerindeki artan baskının bir sonucu olarak 'daha sıkı ve zayıf' hale gelirler. Dr Foster, "Penis söz konusu olduğunda, sıkı pelvik taban kaslarına sahip olmak, bu kasların o kadar güçlü olmadığı anlamına gelebilir, bu da cinsel dayanıklılığı azaltabilir (daha zayıf ereksiyonlarla) ve hatta daha zayıf boşalma anlamına gelebilir, bu da genel olarak daha zayıf bir orgazm anlamına gelebilir''

"Pelvik taban kaslarıyla ilgili sorunlar, pelvik taban organlarında idrar kaçırmaya, tuvalete giderken ağrıya, pelvik ağrıya ve penis ve testis bölgesinde baskıya neden olabilecek sorunlara yol açabilir. Ayrıca ereksiyona ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Kötü duruşun enerji düzeylerini azaltabileceğini ve genel olarak daha yorgun hissetmemize neden olabileceğini gösteren bazı kanıtlar bile var. Bu da cinsel uyarılma şansını azaltabilir, bu da daha az ereksiyon şansı anlamına gelir." dedi.

KÖTÜ DURUŞ NASIL ÖNLENİR?

Buradaki anahtar, penisinize giden kan akışını iyileştirmek için omurganızı ve pelvik kaslarınızı hizalamaktır.

Dr Foster, "Burada omurgayı nötr bir pozisyona getirmek önemlidir" diye açıklıyor. "İyi bir duruşa sahip olmak için, başınızın arkası, kürek kemikleri ve kalçanız duvara değecek şekilde bir duvara yaslanın. Topuklar duvardan biraz uzakta olmalı. Elinizi alt sırtınızın arkasına koyun. Elinizi oraya kaydırmak size kolay geliyorsa, sırtınızı yavaşça duvara yaslayın. Bu boşluğa zar zor girebilmelisiniz. Eğer işiniz uzun süre oturmanızı gerektiriyorsa, masanızda da iyi bir duruş egzersizi yapabilirsiniz." dedi.

Dr Foster, "Oturduğunuzda ekranınızın göz hizasında olduğundan, ayaklarınızın yere düz bastığından ve ön kollarınızın masanızda rahatça durduğundan emin olun. Duruşunuzu düzenleyerek pelvik kaslarınızın çalışması gerekecek, bu da onların daha etkili kullanılmasını sağlayacak. Bu, potansiyel olarak penise daha iyi kan akışı sağlar; bu da, penis kanla dolduğunda ereksiyon meydana geldiğinden, ereksiyon şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir." diyerek açıklamasını tamamladı.







