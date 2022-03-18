Bu yaz modasına erkenden dolabını hazırlamak isteyenler için çiçekli elbise önerileri

Uzunu, kısası, midi boyu; askılısı, kolsuzu, straplezi derken çiçekli elbiseler yıllardır modası geçmeyen parçalardan. Spor ayakkabılar, babetler, topuklular ve sandaletlerle kombinlenebilen çiçekli elbiseler; hemen her ortama uyum sağlıyor. Bu sayede sıklıkla tercih ediliyor. Küçük çiçek desenleriyle bezenen modellerin yanı sıra daha büyük ve dikkat çekici baskılarla bezenenler de çok seviliyor. Tam da bu sebeple birbirinden şık ve renk renk yazlık çiçekli elbiselerle karşınızdayız!

1. Anvelop kesim, çiçek desenlerine çok yakışıyor

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Açık pastel tonları, her giyside olduğu gibi elbiselerde de sıklıkla tercih ediliyor. Beyaz çiçek desenleriyle canlı bir görünüm sunacak açık pastel tonlarında bir elbise arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. Kolları dirsek hizasında biten anvelop kesimli Koton Parti Elbisesi, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez parçalarınızdan olmaya aday. %100 viskon kumaştan üretilen bu elbisenin üzerine eklenen siyah beyaz çiçek desenlerini çok seveceksiniz. Fırfır detaylarıyla hareketli bir görünüm kazanan elbisenin rahat kesimiyle özgürce hareket edebileceksiniz. Stilinizi tamamlamak için beyaz renkli babetler ile sandaletleri seçebilirsiniz.

2. 2022’nin trend renkleriyle bu yaza damganızı vurun!

2022’nin trend renklerinden olan ve bu yaza cıvıl cıvıl enerjinizle girmenizi sağlayacak orkide pembesi renkli harika bir elbisede sıra. Mora kaçan koyu pembe rengin, tatlı ve canlı bir turuncuyla birleştiği TRENDYOLMİLLA Çiçek Desenli Volanlı Plaj Elbisesi’ni çok beğeneceksiniz. Çapraz askılı zarif sırt dekoltesi ve fırfırlı yakasıyla özgün tarzını konuşturan bu elbiseyi plajda ve günlük kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Ürünün yeşil, pembe, mavi ve kahverengi seçeneklerini de beğenebilirsiniz. Böylece zevkinize en uygun renk tercihini yapabilir, çok şık bir stil elde edebilirsiniz.

3. Rengarenk çiçek desenlerini mini boy elbiselere çok yakıştıracaksınız

Yaz aylarında tercihiniz mini boy elbiselerden yanaysa bu model tam size göre! Mini elbiseler, bir de rengarenk minik çiçeklerle buluştuğunda çok alımlı bir görünüm kazanıyor. Bej ve krem renkli topuklu sandaletlerle kombinleyebileceğiniz Pull & Bear Desenli Mini Elbise, vücudu saran çapraz kesimli etek formuyla şıklık vadediyor. Bu elbisenin kırmızı, pembe ve mor renkli çiçeklerle bezenen modelinin yanı sıra yeşil ve mavi tonlarının baskın olduğu seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Bu romantik elbiseyle çok daha şık görünmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Papatya desenlerini çok sevenlere de güzel bir haberimiz var!

Çiçek desenleri arasında en sevilenlerden biri olan papatyayı kazaktan pantolona, kolyeden cüzdana her yerde görüyoruz. Bu trendden elbiseler de mahrum kalmamalı tabii! Papatya desenini yaz aylarında da üzerinizde taşımak istiyorsanız bu elbiseyi çok beğeneceksiniz. lefeindgdi Papatya Baskılı Elbise, kalp kesim yakasıyla buluşan 3'lü askılarıyla özgün bir tarz yaratıyor. Fermuarlı sırt kapamasına sahip bu elbise, siyah renkli kumaşını bezeyen papatya desenleriyle de çok şık görünüyor. Siz de yüksek kaliteli kumaştan üretilen bu mini elbiseyi sandalet, spor ayakkabılar ve topuklularla kombinleyerek parti, plaj ve buluşmalarda giyebilirsiniz.

5. Asimetrik kesimle iddialı tarzınızı ortaya koyun

Sıradan kesimlerden sıkıldıysanız, daha şık ve farklı bir elbise arıyorsanız TRENDYOLMİLLA Turuncu Çiçek Desenli Poplin Elbise’yi incelemek isteyebilirsiniz. Vücuda oturan dar kesimi ve mini boyuyla hatlarınızı vurgulayan elbise, asimetrik kol detayıyla da oldukça iddialı! Bir tarafı kolsuz, diğer tarafı ise uzun balon kollu olan bu elbise; turuncu ve pembe renklerini bir araya getirerek yaza uyum sağlıyor. TRENDYOLMİLLA Turuncu Çiçek Desenli Poplin Elbise’yi pembe ya da turuncu renkli topuklularla kombinleyerek şık davetlerde, kutlama ve buluşmalarda giyebilir; dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

6. Siyah ve beyazın uyumundan vazgeçemeyenleri de unutmadık

Yazlık elbiseler en çok canlı ve pastel renklere çok yakışıyor olsa da siyah ve beyaz tutkunlarını da unutmuyoruz! Çiçek desenlerini siyah ve beyaz renklerle birleştiren Ecrou Çiçek Desenli Şortlu Elbise, anvelop kesimiyle beğeni kazanıyor. Bel kısmında bulunan ve bağlanabilen kuşakları da şık bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Mini boy elbisenin fırfırlı kol kesimi de sevimli bir stil yaratıyor. Bu elbiseyi yaz aylarında ister beyaz spor ayakkabılarla ister siyah ya da beyaz sandaletlerle kombinleyip severek giyebilirsiniz.

7. Romantik, şık ve cesur bir elbiseyle tüm gözler üzerinizde olacak

Girdiğiniz her ortamda tüm gözlerinizi üzerinize toplayacağınız romantik ve iddialı bir elbiseyle karşınızdayız. Kalp şeklindeki yakasının oluşturduğu göğüs dekoltesine ek olarak uzun eteğindeki derin yırtmacıyla beğeni kazanan Nokiwiqis Çiçekli Elbise oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Bağlanabilir kuşaklı omuz askılarıyla farklı bir görünüm kazanan bu elbiseyi çok beğeneceğinize eminiz. Açık krem renkli kumaşını bezeyen minik çiçeklerle ve sıra dışı tasarımıyla hayranlık uyandıran bu elbise sayesinde ilkbahar ve yaz aylarına damganızı vuracaksınız. Kombininizi şık sandaletler ve cıvıl cıvıl kolyelerle tamamlamayı unutmayın!

8. Uygun fiyatlı modellerle de şık olmak mümkün

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Renk renk yazlık elbiseleri dolabınızdan eksik etmek istemeyeceğinizi biliyoruz. Tam da bu sebeple şık, rahat ve uygun fiyatlı bir elbiseyi inceliyoruz! DeFacto Yazlık Mini Elbise, rahat ve klasik kesimi sayesinde farklı parçalarla kolayca kombinlenebiliyor. Kırmızı renkli kumaşı üzerinde bulunan beyaz yaprakları sayesinde şık bir görünüm kazanan bu sıfır kollu elbiseyi beyaz spor ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz gibi beyaz topuklular veya sandaletlerle de tamamlayabilirsiniz. Yaz aylarının enerjisini yansıtan hasır bir çantayla stilinizi taçlandırabilirsiniz. Şıkır şıkır bileklikler ile kolyelerinizi de taktınız mı bu iş tamamdır!

9. Yaprak desenleriyle yaza taptaze bir giriş yapabilirsiniz

Yaprak desenleri bazen çiçeklere eşlik ederken bazen de tek başlarına kullanılabiliyor. Yaprak desenlerinin huzur veren etkisiyle bezenen Trend Alaçatı Stili Kadın Yeşil Dokuma Elbise, şık tasarımıyla yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yaka kısmını süsleyen fiyonk detayıyla çok şık bir görünüm yakalayan bu elbise, capcanlı mavi ve yeşil renkleriyle yaza taptaze bir giriş yapmanızı sağlıyor. Bu mini boy elbiseyi günlük stilinizde ve plajda yürüyüş yaparken rahatça giyebilirsiniz. Farklı parçalarla kombinleyerek iddialı veya sevimli bir görünüm kazanabilirsiniz. Seçim sizin!

10. Uzun elbiselerle şıklığa ve konfora ne dersiniz?

Yazlık elbise tercihiniz uzun boylu modellerden yanaysa bu elbiseyi severek giyeceksiniz. Özellikle yaz akşamlarında sahil kenarında giyebileceğiniz Olalook Büyük Palmiye Desenli Elbise; siyah renkle buluşturduğu büyük palmiye yaprağı desenleriyle yaza, plaja ve denize uyum sağlayacak türden! Uzun boy tercih edenlerin severek kullanacağı bu kalın askılı elbise, yakasında bulunan fermuar detayıyla da sıra dışı bir stilin öncüsü oluyor. Bu şık elbiseyi sandalet ve terliklerle kombinleyebileceğiniz gibi topuklularla tamamlayarak daha şık bir görünüm kazanabilirsiniz. Böylece girdiğiniz her ortamda hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.