Bu yaz ortalama 6,5 gün tatil yaptık

İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi enuygun.com araştırmasına göre, bu yaz ortalama 6,5 gün tatil yapılırken, yurt içinde en çok Antalya, İzmir ve Bodrum tercih edildi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yaz aylarında kullanıcılarının seyahat tercihlerini analiz etti.

Yapılan analize göre, Enuygun.com kullanıcıları, bu yaz ortalama 6,5 gün tatil yaparken, yurt içinde Antalya, İzmir ve Bodrum, yurt dışında ise Bakü, Odessa, Düsseldorf, Kiev ve Kıbrıs en çok tercih edilen yerler oldu.

Enuygun.com'dan yaz aylarında alınan biletlerin yüzde 78'i tek kişilik oldu. Kalan yüzde 28'lik kesim ise ailesiyle uçmayı seçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yaz aylarında uçak biletlerinin genelde 6 günlük ya da hafta sonu birleştirmeleriyle 3-4 günlük tatiller için alındığını bildirdi.

Birçok kullanıcının, 20-26 Ağustos ve 30 Ağustos tatillerini birleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımızın çoğu, iki tatili birleştirerek Kurban Bayramı tatilini 15 güne uzattı. Yaz tatilinde biletlerin en yoğun satıldığı hafta ise Kurban Bayramı'ndan önceki hafta oldu. Enuygun.com kullanıcıları, uçak biletlerini uçuşa ortalama 6 gün kala alıyor. Özellikle yaz aylarında son dakika uçuşlar pahalı olabiliyor. Bu yüzden Bilet İptal Güvencesi hizmetimizden yararlanarak biletinizi çok daha önceden ve çok daha ucuza alıp olası bir iptal durumunda uçuşunuza 3 saat kalana kadar hiçbir sebep göstermeden biletinizi iptal edebilirsiniz. Bu yaz tatilinin en ucuz bileti 44,99 liraya İstanbul-Gaziantep uçuşu olurken, en pahalı bilet ise 12 bin lira ücretiyle İstanbul-Washington uçuşunda gerçekleşti."

