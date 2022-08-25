Bu yazın favorisi! Hailey Bieber’ın tırnaklarının yapımı

25 yaşındaki model Hailey Bieber sosyal medya hesaplarında stilini, yediklerini ve özel yaşantısını sık sık paylaşıyor. Zarif ve çekici bir tarza sahip olan Hailey Bieber’ın tırnakları sosyal medyada gündem olmuş durumda. İnci tanesi görünümündeki bu ışıltılı tırnakların adı ‘Glazed Donut Nails’ olarak belirtiliyor. Özellikle TikTok üzerinde oldukça popüler olan bu trend sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca kadın bu oje görünümünü denedi.

Hailey Bieber’ın ojeleri özel uygulamalar ile yapılıyor. Evde yapacağınız oje denemelerinde inci tanesi ojelerin görünümüne en yakın olan görüntüyü yakalamak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler çok basit. Bir adet saydama yakın beyazlıkta ojenin üzerine süreceğiniz beyaz ışıltıları olan oje ile inci tanesi görünümünü yakalayabilirsiniz. Bu görüntüyü deneyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise tek kat sürdükleri saydam beyaz ojenin üzerine parıltılı farlarını uyguladıktan sonra üzerine parlatıcı geçtiklerini belirttiler. Ellerinizde tertemiz ve zarif gözükecek bu oje görüntüsünü mutlaka denemeniz gerekiyor.



