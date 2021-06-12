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Bu yıl hac var mı, yok mu? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

12.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiden dolayı hac ibadetini uzun süredir yerine getiremeyen ve hacca ne zaman gidileceğini merak eden Müslümanlar için Suudi Arabistan'dan hac kararı açıklaması geldi. Peki bu yıl hac var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

Bu yıl hac var mı, yok mu? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

İslamın şartlarından biri olan hacca gitmek koronavirüsten dolayı yasaklanmıştı. Hac ibadetini Müslümanların uzun süre yapamamasıyla birlikte, ibadete ne zaman izin verileceğine ilişkin açıklama bekliyordu. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği açıklama geldi. Peki bu yıl hac var mı, yok mu? İşte Suudi Arabistan'dan hac kararı!

BU YIL HAC VAR MI YOK MU? SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAC KARARI

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından, bu yıl Hacca sadece Suudi vatandaşların gidebileceği bilgisi duyuruldu. Suudi olmayan kişiler bu yıl Hacca gidemeyecek. Öte yandan, ülkede oturma izni olan kişilerin Hacca gidebileceği ifade edildi.

HAC NEDİR?

İslamın 5 şartından biri olan hac ibadeti dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac; bir yeri ziyaret etmek, bir şeye yönelmek, bir şeyi amaç edinmek anlamına gelir. Hac, Kâbe'yi ve etrafı, kutsal mekânları hac mevsiminde usulüne uygun olarak ziyaret etmektir. Bu ibadeti yerine getiren Müslümanlara hacı denir. Hac ibadeti hem beden ile hem de mal ile yapılan bir ibadettir.

Hac ibadeti yapan Müslümana haccın farz olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır: Müslümanın özgür olması, hac ziyaretini yapacak maddi gücü olması, ergenlik yaşına gelmiş olması, akli dengesinin yerinde olması, hac ziyaretine engel olacak sağlık probleminin olmaması, hac yolunun güvenli olmasıdır.

Bu yıl hac var mı, yok mu? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

HACCIN ÖNEMİ

Hacca giden Müslümanlar şükreder, tövbe eder ve hayatını gözden geçirir. Peygamberimizin (as) de buyurduğu gibi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Hac için dünyanın her yerinden Müslümanlar kutsal topraklara gelir ve burada birlik, beraberliğin önemi kavranır. Müslümanlar tanışır, din hakkında konuşur ve ufkunu genişletir. Irk, cinsiyet, dil ayırt etmeden Müslümanlar birbiriyle dost olur. Hacda zengin veya fakir ayırt edilmez. Herkes eşittir, dini görevini yerine getirmek için oradadır. Böylece hacca giden insanlar birbirine saygı duyar ve ibadet esnasında kalben ve ruhen Allah'a yakın hissederek sevaba girer.


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