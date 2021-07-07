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Bu yiyecekler iştahı bıçak gibi kesiyor! Kilo vermek isteyenler için altın değerinde tüyolar

07.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak isteyen birçok kişinin ortak sorunu iştah problemi… Uzun süre aç kalmak ve yetersiz beslenerek zayıflama çabası ise yapılan en büyük yanlışlardan biri. “Yiyerek nasıl zayıflayabilirim ki?” demeden önce bu yiyeceklere bir şans vermeyi deneyin. İşte karşınızda o önüne geçemediğiniz iştahınızı kapatacak birbirinden faydalı 5 besin…

Bu yiyecekler iştahı bıçak gibi kesiyor! Kilo vermek isteyenler için altın değerinde tüyolar

Tükettiğiniz besinlerin zayıflama ve iştahınızı kesme konusunda etkili olabileceğini hiç düşündünüz mü? Birazdan sıralayacağımız yiyecekler, iştah kesme ve zayıflama konusunda mükemmel bir destek sunuyor. İşte karşınızda zayıflamanıza müsaade etmeyen iştahınızı kapatmak için yemeniz gereken birbirinden lezzetli ve faydalı besinler…

BOL PROTEİN: YUMURTA

Yüksek protein kaynağı olan yumurta, uzun süre tok kalmanızı sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olan en önemli yiyecekler arasında yer alır. Kahvaltı rutininize yumurtayı ekleyerek açlık krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Ancak burada haşlanmış yumurtadan bahsediyoruz, öyle bol tereyağlı ya da üzerine sucuğun kırıldığı yumurtadan değil!

TOKLUĞU HİSSEDİN: BADEM

Çok faydalı bir besin olan badem, yağlı tohumlar arasında en uzun süre tok tutan yiyeceklerden biri. İçerisindeki sağlıklı yağlar ve yüksek lif oranı uzun süre tok kalmanıza yardım eder. Acıktığınız zamanlarda 6-10 adet badem tüketerek açlığınızı yatıştırabilirsiniz. Hatta badem ile kahveyi birlikte tüketirseniz kendinizi daha tok hissedersiniz.

SALATALIK

Düşük kalorili olan salatalık, %90’ı sudan oluşan yapısı ile kilo vermek isteyenler için muhteşem bir seçenek. Eğer öğünleriniz arasında açlık krizi yaşıyorsanız ve bu krizi hafif bir şeyler ile bastırmak istiyorsanız salatalık tüketebilirsiniz.

MİSLER GİBİ KOKAN TARÇIN

Kilo vermek için büyük bir çaba sarf ediyor ancak buna rağmen sürekli tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsanız mutlaka tarçını denemelisiniz! Kan şekerini kontrol altında tutan tarçın, açlık hissinin ortaya çıkmasını engeller. Kahvenize veya bitki çayınıza tarçın ekleyerek hem güne daha zinde başlayabilir hem de kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

ELMA

Bir sonraki öğününüze kadar açlık hissini bastırmak istiyorsanız yüksek lif ve antioksidan kaynağı olan elmayı tüketebilirsiniz. Elmanın yanı sıra dilerseniz ayva ve armut tüketerek de midenizde tokluk hissi oluşturabilirsiniz.

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