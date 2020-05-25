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Türkiye’nin her yerinden bu yolda yürümek için geliyorlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın Kestel ilçesi Gölbaşı Göleti yakınlarındaki devasa çınar ağaçlarının bulunduğu yol, doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan yoldan geçenler, bölgeden büyük mutlulukla ayrılıyor.

Bursa’da kenarlarında devasa çınar ağaçlarının bulunduğu doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan yol her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Kestel ilçesi Gölbaşı göleti kenarında bulunan her biri yüzlerce yıllık çınar ağaçlarıyla dolu yol görenleri kendine hayran bırakıyor.

1,5 KİLOMETRE BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Bir buçuk kilometre uzunluğa sahip toprak yolun iki tarafına ekilmiş çınar ağaçları yola ayrı bir güzellik katıyor.

YAZ AYLARINDA ZİYARETÇİSİ EKSİK OLMUYOR

Gölbaşı göletinin yanında bulunan çınarlı yolun ünü o kadar fazla ki sadece bu yolu görüp fotoğraf çektirmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi var.
Yürümenin ayrı bir keyif verdiği yol son zamanda düğün, nişan ve klip çekimlerinin vazgeçilmez adresi olmuş durumda. Özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşlar sıkça ziyaret ediyor.
Devasa büyüklükteki çınar ağaçlarının bulunduğu yolda yürüyenler yürüyüş sonunda büyük bir mutluluk duyuyor.
Yolu ziyarete gelen vatandaşlar, "Bu yolun ününü çok duyduk buraya gelip görmek istedik. Gerçekten çok etkilendik. Harika bir yer burada yürümek insana ayrı bir keyif veriyor. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi. (İHA)
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