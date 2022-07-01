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Bu yöntem ile kilo almadan sigarayı bırakmak çok kolay!

01.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara tüm sağlığı etkileyen zararlı alışkanlıklar arasında yer alıyor. Uzmanlar sigara hakkında uyarılarda bulunuyor. Sağlık için sigarayı bir an önce bırakmak gerekiyor. Ancak sigarayı bırakma sürecinde alınan kilolar toplumu korkutabiliyor. Diyetisyenler kilo almadan da sigarayı bırakabileceğinizi belirtiyor.

Bu yöntem ile kilo almadan sigarayı bırakmak çok kolay!

Sigara hem içen kişinin hem de çevresinin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar sigara içilmemesini her seferinde belirtiyorlar. Daha sağlıklı ve uzun yaşamak için sigaradan uzak durmak gerekiyor. Sigarayı bırakmak isteyip kilo almak istemeyenler bu süreç hakkında çekinceler yaşayabiliyorlar. Dyt. Maria Tanoğlu, davranış değişikliği ve beslenme çözümleriyle kilo almadan sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu belirtti.

BESLENME ÇÖZÜMLERİ İLE KİLO ARTIŞINI ÖNLEYEREK SİGARAYI BIRAKABİLİRSİNİZ

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Sigara içmenin oral bir bağımlılık olduğunu, insanların onun boşluğunu yemek yiyerek doldurmak isteyebileceğini belirten Tanoğlu, “Yapılan araştırmalar, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artışın olabileceğini gösteriyor. Ancak sigarayı bıraktıktan sonra; Tat alma duyusunun arttığını ve yiyeceklerin tat ve kokusu daha iyi hissedildiği bilinir. Nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında bir miktar azalma yaşanabilir. Tüm bu durumlar size kilo artışı olarak geri dönebilir. Ama rahatlayın, davranış değişikliği ve beslenme çözümleri ile bu endişeden kurtulmak mümkün” dedi.

KURU MEYVE TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

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Kilo almadan sigarayı bırakmak için davranış değişikliği yapmanın şart olduğunu vurgulayan Tanoğlu, Oral alışkanlık olan sigara yerine farklı bir oral takviye yapılması gerektiğini belirtti. Tanoğlu, “Özellikle kuru meyveler, muz ve turunçgillerin tüketimini arttırın. Çünkü Potasyum, B ve C vitamini sigara bağımlılığının bir numaralı düşmanıdır. Sarı kantaron, yeşil çay, beyaz çay vb. bitki çayları, maden suyu, limon ilaveli su gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Kafeinli içecekler, sigara içme arzusunu uyandırabilir. Bu nedenle günde en fazla 2-3 kez kontrollü olarak tüketmekte fayda vardır” şeklinde konuştu.

SÜT ÜRÜNLERİ SİGARA İÇME İSTEĞİNİZİ AZALTABİLİR

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Sigara içme isteğini azaltmak için başka ipuçları da veren Dyt. Maria Tanoğlu, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu:
“Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt ve süt ürünleri sigara içme isteğini de azaltıyor. Öğün aralarında acıktıkça, yoğurt, kefir, süt, ayran tüketebilirsiniz. Sigara sonrası nikotin yokluğunu; nikotin sakızı, dilaltı tablet ya da bantlar ile takviye edebilirsiniz. Sebzelerin gücünden faydalanın. Kereviz, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli gibi sebzeler sigaranın tadını etkiler. Bu sebzelerin düzenli tüketimi, sigaranın artık hoşunuza gitmesini engelliyor. Özellikle salatalığı günün her vaktinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Daha fazla hareket edin. Azalan metabolik hızınızı yürüyüş, yüzme gibi egzersizlerle arttırabilirsiniz.”

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