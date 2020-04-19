Bu yöntem nasırı 1 günde yok ediyor! Sirke...

Peki verdiği acıyla tat kaçıran nasırları 1 günde, doğal yöntemlerle yok edebileceğinizi söylesek? Nasır ile birlikte oluşan kabarcıklar nasıl tedavi edilir? Nasır, doğal yöntemlerle nasıl yok edilir? İşte tüm detaylar... NASIRLARIN OLUŞTURDUĞU KABARCIKLAR NASIL YOK EDİLİR? El ve ayaklarınızda oluşan nasır nedeniyle meydana gelen kabarcıklar ufak çaptaysa bunlara hiç dokunmayın. Çoraplarınızı ve ayakkabılarınızı sık sık değiştirmeye çalışın. Her gün aynı ayakkabıyı giymeniz de bu kabarcıkları daha çok büyütür. Ufak kabarcıkları tedavi etmek istiyorsanız da alkol ve oksijenli su ile temizleyin. Bu yöntem, küçük kabarcıkları birkaç gün içerisinde yok eder. Kabarcıklar daha büyük boyutlardaysa temiz bir biçimde patlamasını sağlayın ve iltihabın tamamen aktığına emin olun. Antiseptik yardımı ile pansumanınızı yapın. Hava almadığını düşünüyorsanız, hava aldıran yara bantlarına başvurun. Kabarcıklarla savaşmanın çeşitli yolları var. Birkaçı şu şekilde: 1 litre kadar kaynamış su ile bir çay kaşığı kadar tuzu güzelce karıştırın ve kabarcıklara nazik hareketlerle uygulayın. Sert davranmamalısınız. Çabucak sonuç alacaksınız.

Yumurtanın akını yara bandıyla beraber kabarcığın olduğu bölgeye yapıştırın. Bu da hızlı sonuç alacağınız bir yöntemdir!

Aynısefa ve papatya ikilisi antibakteriyel bir etki bırakır. İkisiyle bir karışım hazırlayın. Bu karışımın buharını kabarcıkların üzerine uygulayın. 1 günde tüm nasır kabarcıkları geçmiş olacak! NASIRLAR TAMAMEN NASIL GEÇİRİLİR? Nasırları tamamen yok etmenin doğal yolları saymakla bitmiyor. Fakat bu yöntemlerin her biri, sonunda nemlendiriciyle ayaklarınızı ve ellerinizi nemlendirmezseniz hiçbir işe yaramayacaktır. Buna dikkat etmek oldukça önemli. Bir adet aloe vera yaprağını nasırlı bölgeye uygulayın, bir yara bandıyla havasız kalacağı şekilde kapatın. 15-20 saat kadar bu şekilde kalmasını sağlayın. İyileşmenin hızına şaşıracaksınız. 1,5 bardak suyla yarım bardak sirkeyi karıştırın. Uyumadan önce nasırlı bölgeye uygulayın ve kompres yapın. Uyandığınızda nasırların soyulduğunu göreceksiniz. Taze ve büyük boy bir limonun kabuğunu, buharda yumuşatmış olduğunuz nasırlara kompres yapın. Her gece yatmadan evvel bunu yapın. Birkaç gün sonra ayaklarınızı ılık ve tuzlu bir su karışımıyla temizlediğinizde nasırlar yok olmuş olacak.