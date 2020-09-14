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Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Hayat kalitesini bir hayli düşüren sinüzit, geniz yollarının iltihaplanması sonucu oluşan bir çeşit rahatsızlıktır. Özellikle bahar aylarında yaşattığı ağrı ve sızılar yüzünden birçok kişiye rahatsızlık yaşatıyor. Bu yöntem sayesinde sinüslerinizi 20 saniyede boşaltacak ve rahat bir nefes alacaksınız.

Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız

Sinüzit, geniz yollarının iltihaplanması sonucu oluşan bir tür rahatsızlıktır. Sinüzit belirtileri arasında; baş ağrısı, ateş, halsizlik gibi koronavirüs’le benzeşen semptomlar alır. Özellikle rüzgârlı bahar aylarında daha çok kendini gösteren sinüzit yüzünden birçok kişi sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Burun akıntısı veya baş ağrısı gibi belirtiler başladığı zaman koronavirüs gerilimi yaşamadan önce sinüzit olma ihtimalinizi düşünün. Sinüzit ağrısına karşı, 20 saniyede sinüsleri boşaltarak rahat bir nefes alabileceğiniz bir yöntem var.

SİNÜSLERİ TEMİZLEMEK İÇİN BU YÖNTEMİ UYGULAYIN

Havanın nemli olması, soğuk algınlığı riskinin en yüksek olduğu şu dönemlerde burnunuz her tıkandığında mukusla dolacak ve bu durum da baş ağrıları dayanılmaz hale gelecektir. Dikkatli davranmazsanız bir süre sonra duyma kaybı ve uykusuzluk gibi sorunlara da yol açabilecek olan sinüzit hastalığı ile doktora gitmediğiniz takdirde aylarca hatta yıllarca uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Akut sinüzit ve kronik sinüzit olarak ikiye ayrılan sinüzitin tıbben tedavisi mümkündür. Kronik sinüzitin tedavisi daha uzun ve zorludur. Sinüzitin yarattığı ağrılarla başa çıkabilmek için aşağıda belirtilen yöntemi uygulayabilirsiniz.

  • Damağınıza doğru dilinizle baskı uygulayın.
  • Sonrasında baş parmağınızla kaşlarınızın tam ortasına bastırın.
  • Sırasıyla 1. ve 2. adımları 20-30 saniye boyunca tekrarlayın.
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