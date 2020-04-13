Bu yöntem ütü tabanını ilk günkü gibi yapıyor! Sirke, limon...

Kimi zaman kireçli sular ve kimi zaman da prizde unutulması nedeniyle ütü tabanlarının yüzeyi kirlenebiliyor. Ütünün tabanındaki bu lekeler yüzünden giysileriniz yıpranabilir ve geçmeyecek izler oluşabilir. Bu nedenle kimyasal maddeler kullanarak ütü tabanını temizlemek fazlasıyla uğraştırıcı bir işlem olabilir. Bunun yerine evinizdeki malzemelerle doğal yöntemler deneyerek ütünüzün tabanını kolayca temizleyebilirsiniz.

TEMİZLİK NEFERİ BEYAZ SİRKE İŞ BAŞINDA

Beyaz sirkenin temizlikte kullanılmadığı alan yok gibi bir şey. Ütünüzün tabanını temizlemek için beyaz sirkeyi şu şekillerde kullanabilirsiniz;

Bir miktar beyaz sirkeyi ısıtın. Isınan sirkeyle bezi ıslatın. Ütünün tabanını bu bez ile ovalayarak temizleyin.

Eğer ütünüzün tabanındaki küçük gözeneklerde yanık izleri varsa sirkeli suya kulak çubuğunu batırdıktan sonra gözenekleri temizleyebilirsiniz.

DİŞ MACUNU YALNIZCA DİŞ TEMİZLİĞİNDE DEĞİL ÜTÜLERDE DE İŞE YARIYOR

Beyaz sirkeden sonra ütü tabanı temizliğinde en çok tercih edilen malzemelerin başında diş macunu geliyor. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;

Bir miktar diş macununu temiz beze sürün. Bu bez ile ütünün tabanını ovalayarak silin.

Tabandaki küçük gözeneklere diş macununun dolmamasına dikkat edin.

Lekeleri çıkardıktan sonra ütünün tabanını temiz suyla ıslatılmış bir bezle silerek diş macunundan arındırın.

TUZ VE PİŞİRME KAĞIDIYLA ÜTÜ TABANINIZ TERTEMİZ

Tuz ve pişirme kağıdını kullanarak uygulayacağınız bu yöntem sayesinde ütü tabanındaki inatçı kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;

Pişirme kağıdını ütü masasının üzerine yayın ve üzerine bol miktarda tuzu serpin.

Ütüyü bir süre çalıştırın ve daha sonra prizden çekin. Ardından tuzların üzerinde ütü yapar gibi ütüyü dolaştırın.

Bu işlemi yaparken fazla basınç uygulamamaya özen gösterin. Aksi halde ütünüzün tabanı çizilebilir.

LİMON VE KARBONATSIZ TEMİZLİK HİÇ OLUR MU?

Sirke gibi limon ve karbonat ikilisi en çok kullanılan doğal temizlik maddeleri arasında bulunuyor. Bu süper ikiliyi kullanarak ütülerinizi ilk günkü haline dönüştürebilir, en inatçı lekelerden bile arındırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;