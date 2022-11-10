Bu yöntemi daha önce hiç duymadınız! Tuvaletin içine atılan bir diş sarımsağın etkileri şaşırtıyor

Sarımsağın mikrop ve bakteriler üzerinde ne kadar etkili sonuçlar çıkarttığı herkes tarafından biliniyor. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için sık sık sarımsak tüketmeniz gerektiğini belirtiyor. Ancak sarımsağın faydaları sadece ağız yoluyla alındığında etkili olmuyor. İşte tuvalete atılan sarımsağın faydası...

Tuvalet evin en pis yeri olarak görülüyor. Ortalama olarak bir klozet, inç kare başına 3,2 milyon bakteri içerebiliyor. Milyonlarca mikrop içeren tuvaletlerin temizliği sağlığımız için büyük önem taşıyor. Tuvaletin temizliğinin aksatılması birçok hastalığa zemin oluşturuyor. Bu konuda etkili çözüm önerileri arayan kişilerin yardımına sarımsak koşuyor.

Sarımsak tuvaletlerdeki mikropları öldürücü etki taşıyor. En güçlü kimyasallarla yarışır etkiler yaratıyor. Geceleri klozetin içerisine atılan bir diş sarımsak tuvaletinizde bulunan tüm mikropların ölmesini sağlayabiliyor. Bu yöntem de yapmanız gereken tek şey sarımsağı gece boyunca beklettikten sonra sabah sifonu çekmek.

İkinci yöntem ise bir bardak kaynayan suyun içerisine bir veya iki diş sarımsak eklemek. Bu sarımsaklı suyu 15 dakika demlendirdikten sonra tuvalete dökmeniz gerekiyor. İlk yöntem gibi bu yöntemde de sabah uyandığınızda sifonu çekmeniz etkili sonuçlar almanızı sağlıyor.

