KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu yöntemi hiç duymadınız! En zor lekeyi saniyeler içinde çıkartıyor

Hayatı kabusa çeviren lekelerden biri de kan izleri. Bazen regl dönemlerinde, bazen de beklenmedik kazalar sonucu kıyafetlere işleyen bu zorlu lekeler, büyük bir sorun olabilir. Ancak, elinizde mucizevi bir çözüm var: C vitamini! Çoğu kişinin bilmediği bu bilgi, adeta bir hazine değerinde. Neden mi? Çünkü C vitamini sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerdeki kan lekeleri saniyeler içinde kayboluyor.

Bu yöntemi hiç duymadınız! En zor lekeyi saniyeler içinde çıkartıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Kan lekeleri, en kötü sürprizlerden biri olabilir. Özellikle kıyafetlerde meydana geldiğinde, temizlik için harcanan zaman ve uğraş can sıkıcı olabilir. Ancak, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken bir yöntem var: C vitamini!

Evet, doğru duydunuz! Asidik özellikleriyle ünlü C vitamini, giysilerinizdeki kan lekelerini temizlemede gerçekten etkili olabilir.

Peki, C vitamini dışında hangi yöntemlerle kan lekelerini temizleyebilirsiniz? İşte evde uygulayabileceğiniz birkaç etkili alternatif:

Bu yöntemi hiç duymadınız! En zor lekeyi saniyeler içinde çıkartıyor 1

1. SOĞUK SU VE SABUN YÖNTEMİ: BASİT VE ETKİLİ

Kan lekesini hemen fark ettiyseniz, soğuk suyla müdahale etmek en etkili yoldur. Lekenin üzerine sabunlu su dökün ve nazikçe ovalayın. Soğuk su, kanın kumaşa daha fazla nüfuz etmesini engeller, böylece lekeler daha kolay çıkar. Sıcak su ise kanın kumaşa yapışmasına sebep olabilir, bu yüzden kesinlikle kaçınılması gereken bir yöntemdir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Kredi Tutarı

50.000 TL

Detayları gör

2. HİDROJEN PEROKSİT İLE DERİN TEMİZLİK

Hidrojen peroksit, beyaz veya açık renkli kumaşlarda oldukça etkili bir temizlik maddesidir. Kan lekesinin üzerine birkaç damla hidrojen peroksit ekleyin, birkaç dakika bekleyin ve ardından soğuk suyla durulayın. Ancak, koyu renkli kumaşlarda dikkatli olmalısınız, çünkü hidrojen peroksit renkleri solabilir.

Bu yöntemi hiç duymadınız! En zor lekeyi saniyeler içinde çıkartıyor 2

3. TUZ VE SU KARIŞIMI: DOĞAL VE GÜÇLÜ ÇÖZÜM

Bir miktar tuz, kan lekesinin üzerine serpin ve bir süre bekleyin. Ardından, soğuk suyla iyice durulayın. Tuz, kan lekelerinin kumaştan çıkmasına yardımcı olabilecek doğal bir temizlik maddesidir. Hem ekonomik hem de etkili bir yöntem!

4. AMMONYAK İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Eğer kan lekesi büyükse ve diğer yöntemlerle çıkmıyorsa, ammonyak kullanmayı düşünebilirsiniz. Ammonyak, güçlü bir temizlik aracıdır ve kan lekelerinin kumaşlardan çıkmasında etkili olabilir. Ancak, ammonyak güçlü bir kimyasal olduğu için dikkatli kullanılması gerekir ve iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.

Bu yöntemi hiç duymadınız! En zor lekeyi saniyeler içinde çıkartıyor 3

5. LİMON VE C VİTAMİNİ: ŞAŞIRTICI ÇİFT

Limonun asidik yapısı, kan lekelerinin kumaştan çıkmasına yardımcı olabilir. Ancak son zamanlarda dikkat çeken bir diğer çözüm de C vitamini. C vitamini ile kan lekesi temizliği, aslında henüz yaygın olmayan ama oldukça etkili bir yöntem. Limon suyu ya da C vitamini tabletleri, kanın kumaşla olan bağını zayıflatabilir ve lekeleri kolayca çıkarabilir.

C VİTAMİNİ YÖNTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

C vitamini, asidik yapısı sayesinde kanın kumaşa tutunmasını engeller. Limon suyu veya C vitamini tabletleriyle hazırladığınız karışım, kan lekesini yumuşatarak çıkmasını sağlar. C vitaminiyle ilgili en ilginç şey ise, bu yöntemin çoğu kişi tarafından henüz keşfedilmemiş olması! Doğal ve kimyasal maddelere kıyasla daha az zararlı olan C vitamini, hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüzdanlar dolacak, kapılar açılacak: Mayıs ayının ilk haftası bu 3 burç yaşadıCüzdanlar dolacak, kapılar açılacak: Mayıs ayının ilk haftası bu 3 burç yaşadı
Çamaşır suyundan çok daha etkili! Banyo küfünü 10 dakikada bitiriyorÇamaşır suyundan çok daha etkili! Banyo küfünü 10 dakikada bitiriyor

Anahtar Kelimeler:
c vitamini kan leke giderici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.