Bu yöntemler çaydanlıktaki kireci yok ediyor! Patates, limon tuzu...

Çaydanlık ve demlikte oluşan kireçten kurtulmak için market raflarında pek çok kimyasal ürün bulabilirsiniz. Ama siz, doğal yöntemlerle bu işi halletmek, çaydanlıktaki kireçten hızlı bir şekilde kurtulmak isterseniz aşağıdaki yöntemleri inceleyebilirsiniz.
Karbonatı mutfakta, yemeklerde ya da temizlikte sıklıkla kullanırsınız. Adeta her derde deva mucizevi bir ürün. Çaydanlığınızda oluşan kireci temizlemek için de karbonatın kireç sökücü etkisini, limonun parlaklık verici asidik etkisi ile birleştirebilirsiniz. Nasıl mı?
Temizlenecek çaydanlığın içine bir paket karbonatı boşaltın.
1 adet limonu dilimleyerek karbonatın üzerine atın.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurun ve kaynatmak için ocağın üzerine alın.
Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kısa süre içerisinde kireç çözülecektir.
Limon tuzu ile çaydanlığınızdaki kireçten çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bunun için:
Çaydanlığın ya da demliğin içine dibini kapatacak miktarda limon tuzu koyun.
Limon tuzunun üzerine su ekleyin.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurduktan sonra kaynamaya bırakın.
Yaklaşık 20 dakika kadar kaynatma işlemine devam edin.
Kireç çözülmeye başladığında ocağı kapatın ve bir fırça yardımı ile çaydanlığı temizleyin.
Sonrasında çaydanlığı bol su ile durulayın ve kurulamayı unutmayın.
Sirkenin arındırıcı etkisi kireç sökmede de kendini gösteriyor. Bunun için elma ya da üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi, son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan beyaz sirkeyi de tercih edebilirsiniz. İşte yöntemi:
Yarım çay bardağı sirkeyi çaydanlığın içine dökün.
Üzerine 1 yemek kaşığı sofra tuzu ekleyin. Eğer kireç çok yoğun ise bunu 2 yemek kaşığı yapabilirsiniz.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurun.
10 dakika kadar bekleyin, gözlerinize inanamayacaksınız.
Eriyerek çözülen kireç, suya karışacağı için çaydanlığınızı bir fırça ya da sünger yardımı ile güzelce temizleyin.
Sirke kokusundan arındırmak için ise bol su ile durulayın. İşte hepsi bu kadar.
Patates kabukları çaydanlık temizliğinde oldukça etkili ve farklı bir temizleme yöntemidir. Peki, nasıl yapacaksınız?
Patatesleri soyun ve kabuklarını kireç kaplı çaydanlığın içerisine atın.
Kabukların üzerini kapatacak şekilde sıcak su ekleyin.
Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın. Kabuklar kaynadıkça kireçler çözülecek ve dağılacaktır.
Bu yöntemi patates yemeği yapacağınız zamanlarda kullanırsanız sizin için daha ekonomik olacaktır.
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