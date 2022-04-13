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Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

13.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda böcek ısırıkları, yağ lekeleri gibi pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunların çözümleri olsa da birçoğunun çözümü hala bilinemiyor. Bazı problemler çözülmediğinde sağlık sorunlarına dahi yol açabiliyor. Aslında günlük hayatta karşılaştığımız sorunların çözümleri çok basit! Evde olan bu yönünü hiç bilmediğiniz malzemeler ile sorunlarınızı kolaylıkla çözebilirsiniz.

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Gün içerisinde pek çok alanda çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar büyüdüğünde psikolojimiz ve sağlığımız olumsuz etkilenebiliyor. Mutfakta, banyoda, bakımda karşılaşılan sorunları çözmek sizin elinizde. Çözümü oldukça basit olan sorunları her evde olan malzemeler ile çözebilirsiniz.

KIYAFETLERİNİZDEKİ YAĞ LEKELERİ İÇİN

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Yemek yerken veya yaparken kıyafetlerimize sıklıkla yağ bulaşıyor. Kıyafetlerde oluşan yağ lekelerini çıkarmak oldukça zorlu olabiliyor. Bu lekeleri kolayca çıkartabilmek için yağ bulaşmış alanın üzerine hemen tuz dökmelisiniz. Tuz kıyafetlerinizdeki yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlayacaktır.

KURUYAN OJELER İÇİN

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Oje fiyatları gün geçtikçe artıyor. Yeni oje almak yerine kurumuş ojelerinizi tekrardan eski haline getirebilirsiniz. Bunu için ojenizin içerisine az miktarda aseton dökmelisiniz. Ojenin içerisine dökülen aseton ojenizi eski akışkan haline getirecektir. Bu sayede ojelerinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz.

TUTMUŞ TAVA VE TENCERE DİBİ İÇİN

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Tutmuş tava dipleri oldukça kötü ve hijyenden uzak bir görünüme sebep oluyor. Bazen yemekleri ocakta unutuyorsanız ve tencerenizin, tavanızın dibi tutuyorsa bu çözüm tam size göre! Tutan dipleri de yağ lekeleri gibi tuz ile çözebilirsiniz. Dibi tutan tencere veya tavanın içerisinde tuz ve suyu kaynatınız. Bu şekilde tavanın içerisindeki kalıntılardan kolaylıkla kurtulacaksınız.

ELLERİNİZDEKİ LEKELER VE KOKULAR İÇİN

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Balık, et, pancar, nar gibi gıdalarla yemek yaparken ellerimizde koku veya leke oluşabiliyor. Bu koku ve lekelerin problemleri çözülmezse kişiye günlerce rahatsızlık hissi verebiliyor. Ellerinizdeki yemek lekelerini ve kokularını elinize limon sürerek çözebilirsiniz.

YUMURTALARIN PATLAMAMASI İÇİN

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Yumurta haşlarken zaman zaman yumurtalarda patlamalar yaşanıyor ve şekli bozuluyor. Yumurtalarda meydana gelen şekil bozukluğu yemek yerken istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Yumurtanızın haşlanırken patlamaması için tencerenin içerisine bir miktar tuz dökebilirsiniz. Bu sayede yumurtalarınız haşlanırken şeklini koruyacaktır.

BÖCEK ISIRIKLARI İÇİN

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Böcek ısırıkları bazen ciltte iz bırakabiliyor. Böcek ısırıklarını önemsiz diyip geçmemek çözüm bulmak gerekiyor. Eğer ısırılan bölgede iz oluştuysa bir patatesi ikiye bölerek yaranızın üzerine koyunuz. Bu yara izinizin çok daha kolay iyileşmesini sağlayacak ve bölgedeki kaşıntıyı, kızarıklığı alacaktır.

HALIDAKİ İZLER İÇİN

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Evinizde küçük çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa halınızın sıklıkla kirleniyor olabilir. Halılardaki lekeleri çıkarmak bazen çok zor olabiliyor. Fakat bu lekelerin üzerin buz küpü koyarak bir gece beklerseniz izlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

KIYAFETLERİNİZİN RENGİNİN SOLMAMASI İÇİN

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Kıyafetlerin rengi çeşitli nedenlere bağlı olarak kolayca solabiliyor. Yeni alınan kıyafetlerde bile yaşanabilen soluk görüntü eski ve bakımsız görünmeye neden oluyor. Bu sorun için kıyafetlerinizi yıkarken deterjanınıza yarım bardak tuz ekleyebilirsiniz.

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