Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Gün içerisinde pek çok alanda çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar büyüdüğünde psikolojimiz ve sağlığımız olumsuz etkilenebiliyor. Mutfakta, banyoda, bakımda karşılaşılan sorunları çözmek sizin elinizde. Çözümü oldukça basit olan sorunları her evde olan malzemeler ile çözebilirsiniz.
Yemek yerken veya yaparken kıyafetlerimize sıklıkla yağ bulaşıyor. Kıyafetlerde oluşan yağ lekelerini çıkarmak oldukça zorlu olabiliyor. Bu lekeleri kolayca çıkartabilmek için yağ bulaşmış alanın üzerine hemen tuz dökmelisiniz. Tuz kıyafetlerinizdeki yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlayacaktır.
Oje fiyatları gün geçtikçe artıyor. Yeni oje almak yerine kurumuş ojelerinizi tekrardan eski haline getirebilirsiniz. Bunu için ojenizin içerisine az miktarda aseton dökmelisiniz. Ojenin içerisine dökülen aseton ojenizi eski akışkan haline getirecektir. Bu sayede ojelerinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz.
Tutmuş tava dipleri oldukça kötü ve hijyenden uzak bir görünüme sebep oluyor. Bazen yemekleri ocakta unutuyorsanız ve tencerenizin, tavanızın dibi tutuyorsa bu çözüm tam size göre! Tutan dipleri de yağ lekeleri gibi tuz ile çözebilirsiniz. Dibi tutan tencere veya tavanın içerisinde tuz ve suyu kaynatınız. Bu şekilde tavanın içerisindeki kalıntılardan kolaylıkla kurtulacaksınız.
Balık, et, pancar, nar gibi gıdalarla yemek yaparken ellerimizde koku veya leke oluşabiliyor. Bu koku ve lekelerin problemleri çözülmezse kişiye günlerce rahatsızlık hissi verebiliyor. Ellerinizdeki yemek lekelerini ve kokularını elinize limon sürerek çözebilirsiniz.
Yumurta haşlarken zaman zaman yumurtalarda patlamalar yaşanıyor ve şekli bozuluyor. Yumurtalarda meydana gelen şekil bozukluğu yemek yerken istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Yumurtanızın haşlanırken patlamaması için tencerenin içerisine bir miktar tuz dökebilirsiniz. Bu sayede yumurtalarınız haşlanırken şeklini koruyacaktır.
Böcek ısırıkları bazen ciltte iz bırakabiliyor. Böcek ısırıklarını önemsiz diyip geçmemek çözüm bulmak gerekiyor. Eğer ısırılan bölgede iz oluştuysa bir patatesi ikiye bölerek yaranızın üzerine koyunuz. Bu yara izinizin çok daha kolay iyileşmesini sağlayacak ve bölgedeki kaşıntıyı, kızarıklığı alacaktır.
Evinizde küçük çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa halınızın sıklıkla kirleniyor olabilir. Halılardaki lekeleri çıkarmak bazen çok zor olabiliyor. Fakat bu lekelerin üzerin buz küpü koyarak bir gece beklerseniz izlerden kolayca kurtulabilirsiniz.
Kıyafetlerin rengi çeşitli nedenlere bağlı olarak kolayca solabiliyor. Yeni alınan kıyafetlerde bile yaşanabilen soluk görüntü eski ve bakımsız görünmeye neden oluyor. Bu sorun için kıyafetlerinizi yıkarken deterjanınıza yarım bardak tuz ekleyebilirsiniz.
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