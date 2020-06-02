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Bu yöntemler ütü tabanını pırıl pırıl yapıyor! Sirke, diş macunu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütü yapmak, belki de en zor ve zahmetli görünen ev işlerinden biridir. Sabah giyilecek olan kıyafetler akşamdan ütülenerek hazır edilir ya da koca bir hafta biriktirilen gömleklerin, pantolonların ütülenmesi bütün bir hafta sonunu alabilir. Zaten yorucu olan bu iş, bir de ütü yaparken parçacıklar ütü tabanına yapıştığında çok can sıkıcı olabilir.

Bu yöntemler ütü tabanını pırıl pırıl yapıyor! Sirke, diş macunu...

Nedense ütü için düzenli temizlik ve bakım yapılması gerektiği pek akıllara gelmez. Düzenli olarak ütünüzü temizlerseniz tabanında oluşan leke ve kireçlenmelerden kurtulabilirsiniz. Bu yazımızda size ütü tabanının nasıl temizleneceği hakkında bilgiler vereceğiz.

1- BEYAZ SİRKE

Görsel 1

Mutfakta, banyoda, genel temizlikte pek çok yerin hijyeni için kullandığınız beyaz sirke, yanmış ütü tabanını temizlemede de imdadınıza yetişiyor.

Ütü tabanında oluşan yanık lekeleri ve kireçlenen deliklerin temizliği için bir miktar beyaz sirkeyi bir kaba alarak ısıtın.
Kaynamamasına dikkat edin.
Isınan sirkeden bir havlu ya da sünger yardımı ile alarak ütünün tabanına sürün ve ovalamaya başlayın.
Delikleri temizlemek için kulak çubuğu kullanabilirsiniz.
Kısa süre içerisinde ütünüzün tabanının ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.
Sirkenin etrafa yayılan kokusu hoşunuza gitmeyebilir. Ancak, beyaz sirkenin asidik bileşenleri ütünüzün tabanında oluşan lekeleri temizlemede oldukça etkilidir.

2- DİŞ MACUNU

Görsel 2

Diş macununun sadece dişleri temizlediğini düşünüyorsunuz yanılıyor olabilirsiniz. Ütü tabanında oluşan lekeleri temizlemek için de diş macunu kullanabilirsiniz.

Bunun için; soğuk haldeki ütünün tabanına diş macununu sıkın ve bir bez yardımı ile tüm tabana yayın.
Sonra buharı açarak ütünüzü 5 dakika çalışır durumda bırakın.
Isınan ütünün tabanını bir bezle ovarak parlatın ve son olarak diş macunu kalıntılarını güzelce temizleyin. Bir sonraki kullanımınız için ütünüz hazır.

3- TUZ

Görsel 3

Ütü tabanını temizlemenin bir diğer yolu da tuzdur. Tuzun asitli yapısı sayesinde oluşan lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Nasıl yapabilirim diyorsanız; temiz bir bez ya da gazete kağıdı parçasının üzerine bol miktarda tuz dökün.
Ütüyü yüksek ısıda çalıştırın ve ısınınca döktüğünüz bu tuzun üzerinde gezdirin.
Birkaç saniye bekledikten sonra ılık bir bez yardımı ile fişten çektiğiniz ütünüzün tabanını silerek temizleyin.
Oldukça basit bu yöntem ile leke ve kirler tuza yapışacak, ütü tabanınız tertemiz olacak.

4- LİMON SUYU VE KARBONAT

Görsel 4

Temizlikte limon ve karbonat ikilisini bilmeyen yoktur. Sıklıkla kullanılan bu muhteşem bileşim, bu defa ütü tabanı temizlemek için karşınızda.

Bir adet limonun suyunu sıkın ve karbonat ekleyerek macun kıvamında bir karışım elde edin.
Soğuk durumda olan ütü tabanına bu karışımdan sürün ve 5 dakika bekletin.
Sonrasında nemli bir bez yardımı ile tabanı temizleyin. Elde ettiğiniz sonuç gözlerinizi kamaştıracak.


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