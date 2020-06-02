Bu yöntemler ütü tabanını pırıl pırıl yapıyor! Sirke, diş macunu...

Nedense ütü için düzenli temizlik ve bakım yapılması gerektiği pek akıllara gelmez. Düzenli olarak ütünüzü temizlerseniz tabanında oluşan leke ve kireçlenmelerden kurtulabilirsiniz. Bu yazımızda size ütü tabanının nasıl temizleneceği hakkında bilgiler vereceğiz.

1- BEYAZ SİRKE

Mutfakta, banyoda, genel temizlikte pek çok yerin hijyeni için kullandığınız beyaz sirke, yanmış ütü tabanını temizlemede de imdadınıza yetişiyor.

Ütü tabanında oluşan yanık lekeleri ve kireçlenen deliklerin temizliği için bir miktar beyaz sirkeyi bir kaba alarak ısıtın.

Kaynamamasına dikkat edin.

Isınan sirkeden bir havlu ya da sünger yardımı ile alarak ütünün tabanına sürün ve ovalamaya başlayın.

Delikleri temizlemek için kulak çubuğu kullanabilirsiniz.

Kısa süre içerisinde ütünüzün tabanının ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Sirkenin etrafa yayılan kokusu hoşunuza gitmeyebilir. Ancak, beyaz sirkenin asidik bileşenleri ütünüzün tabanında oluşan lekeleri temizlemede oldukça etkilidir.

2- DİŞ MACUNU

Diş macununun sadece dişleri temizlediğini düşünüyorsunuz yanılıyor olabilirsiniz. Ütü tabanında oluşan lekeleri temizlemek için de diş macunu kullanabilirsiniz.