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Bu yöntemlerle banyo ve mutfaktaki fayans araları tertemiz olacak!

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zaman içerisinde kirlerin birikmesiyle fayansların arasındaki derzlerin eski beyaz görüntüsünden ne yazık ki eser kalmıyor. Kirlerin birikmesi yüzünden sararan ve bazen küf bağlayan fayans aralıkları kötü bir görünüme sebep oluyor. Fayans aralarını temizlemek isterseniz kimyasal temizlik maddelerini veya evdeki doğal malzemeleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Bu yöntemlerle banyo ve mutfaktaki fayans araları tertemiz olacak!

Özellikle titiz ev hanımlarının canını sıkan bir konu olan fayans aralarındaki kirli görünümü yok etmek uğraştırıcı olabiliyor. Banyo ve mutfaktaki derzleri temizlemek bazen saatler alabiliyor. Solunum yolları için zararlı olan kimyasalları kullanmak yerine evinizdeki doğal içeriklerden yararlanarak rahatça temizlik yapabilirsiniz. Sirke, karbonat gibi her evde bulunan bütçe dostu malzemelerden yararlanarak kısa sürede ilk günkü gibi temiz fayans aralıklarına sahip olabilirsiniz.

TUZ VE SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

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Zaman içerisinde sararan ve kirli görünen fayansları genel temizlikte en çok kullandığımız sirkeyle kolayca temizleyebilirsiniz. Sirkeye bir de tuz eklendi mi ne kadar etkili bir temizleyici olduğuna inanamayacaksınız. Fayansları temizlemek için 1 fincan tuz ve 2 su bardağı elma sirkesine ihtiyaç var. Yapacağınız temizliğin aşamaları ise şöyle;

  • Derin bir kabın içerisinde tuz ile elma sirkesini eriyene kadar karıştırın.
  • Kabın içerisindeki suya diş fırçasını daldırın ve bununla fayans aralarına sürmeye başlayın.
  • Fayans aralarının hepsine hazırladığınız bu karışımı fırçayla sürdükten sonra 5 dakika bekletin.
  • 5 dakikalık bekleyişin ardından fayans aralarını ovun ve sonrasında suyla durulayın.

SİRKE VE KARBONATLA DERZ TEMİZLİĞİ

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1 su bardağı karbonat ve 1 su bardağı sirkeyle fayans aralarını temizleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle;

  • Derin bir kap içerisinde sirke ile karbonatı karıştırın.
  • Yaptığınız temizleyici karışımı tüm fayans aralarına dökerek 10 dakika bekletin.
  • Derzlere temas eden sirke ve karbonatın sonucunda kirlerin köpürdüğünü görebilirsiniz.
  • 10 dakika bekledikten sonra fırçayla derzleri ovun ve sonrasında temiz suyla fayansları durulayın.

BEYAZ SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

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1 fincan beyaz sirke ve yarım fincan ölçüsündeki suyla fayans aralarını tertemiz yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;

  • Derin bir kap içerisinde sirke ile suyu karıştırın.
  • Fayansların derzlerine bu karışımı dökerek 15 dakika bekleyin.
  • Beklerken derzlerin üzerindeki kirlerin akmaya başladığını görebilirsiniz.
  • Bekleme süresi dolduktan sonra fırçayla derzlerin üzerini ovun.
  • Son olarak temiz suyla fayansları durulayın.

LİMON SUYUYLA DERZ TEMİZLİĞİ

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Her derde deva olan limon suyunu fayans aralarını temizlerken de kullanabilirsiniz. Bunun için 1 su bardağı limon suyuna ve spreyli bir şişeye ihtiyacınız var. Limonlu suyla fayans aralarını temizlemek için yapılması gerekenler şöyle;

  • Limon suyunu ısıtarak spreyli şişenin içerisine koyun.
  • Spreydeki limon suyunu fayans aralarının üzerine sıkarak 10 dakika bekleyin.
  • Bekleme süresi boyunca limondaki asitler sayesinde kirlerin kabararak köpürdüğünü görebilirsiniz.
  • 10 dakika bekledikten sonra fayansları önce nemli bir bezle silin ve ardından temiz suyla durulayın.
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