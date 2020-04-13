Bu yöntemlerle banyo ve mutfaktaki fayans araları tertemiz olacak!

Özellikle titiz ev hanımlarının canını sıkan bir konu olan fayans aralarındaki kirli görünümü yok etmek uğraştırıcı olabiliyor. Banyo ve mutfaktaki derzleri temizlemek bazen saatler alabiliyor. Solunum yolları için zararlı olan kimyasalları kullanmak yerine evinizdeki doğal içeriklerden yararlanarak rahatça temizlik yapabilirsiniz. Sirke, karbonat gibi her evde bulunan bütçe dostu malzemelerden yararlanarak kısa sürede ilk günkü gibi temiz fayans aralıklarına sahip olabilirsiniz.

TUZ VE SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

Zaman içerisinde sararan ve kirli görünen fayansları genel temizlikte en çok kullandığımız sirkeyle kolayca temizleyebilirsiniz. Sirkeye bir de tuz eklendi mi ne kadar etkili bir temizleyici olduğuna inanamayacaksınız. Fayansları temizlemek için 1 fincan tuz ve 2 su bardağı elma sirkesine ihtiyaç var. Yapacağınız temizliğin aşamaları ise şöyle;

Derin bir kabın içerisinde tuz ile elma sirkesini eriyene kadar karıştırın.

Kabın içerisindeki suya diş fırçasını daldırın ve bununla fayans aralarına sürmeye başlayın.

Fayans aralarının hepsine hazırladığınız bu karışımı fırçayla sürdükten sonra 5 dakika bekletin.

5 dakikalık bekleyişin ardından fayans aralarını ovun ve sonrasında suyla durulayın.

SİRKE VE KARBONATLA DERZ TEMİZLİĞİ

1 su bardağı karbonat ve 1 su bardağı sirkeyle fayans aralarını temizleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle;

Derin bir kap içerisinde sirke ile karbonatı karıştırın.

Yaptığınız temizleyici karışımı tüm fayans aralarına dökerek 10 dakika bekletin.

Derzlere temas eden sirke ve karbonatın sonucunda kirlerin köpürdüğünü görebilirsiniz.

10 dakika bekledikten sonra fırçayla derzleri ovun ve sonrasında temiz suyla fayansları durulayın.

BEYAZ SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

1 fincan beyaz sirke ve yarım fincan ölçüsündeki suyla fayans aralarını tertemiz yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;