Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..

Şilte, kırlent, dekoratif yastıklar... Hepsi hem mobilyalara hem de zemine dekoratif bir hava katan ve bir yandan da yumuşak dokuları sayesinde konfor sunan ürünler. Bu tarz yastıklar genellikle temizlik esnasında birkaç vurma hareketi ile havalandırılır. Fakat aslında içerisinde ve kılıfında çok miktarda toz biriken bu yastıkları daha derinden temizlemek gerekiyor. Aksi halde, özellikle de yüzle temas eden yastıklar, uzun vadede alerji problemlerine sebep olabilir. Ya da bu yastıkların üzerinde biriken bakteri ve mikroplar farklı rahatsızlıklara yol açabilir. Peki, bu süslü ve yumuşak yastıkları nasıl temizlemek gerekir? İşte sizler için hazırladığımız ipuçları...

KILIFLARI GÜZELCE TEMİZLEYİN

Kırlent ve süs yastıklarının temizliğine kılıflardan başlamak gerekiyor. Eğer yastığın kılıfı çıkıyorsa, işiniz kolay. Bu aşamada: