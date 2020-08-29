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Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlerde kanepeleri, yatakları ve hatta kimi zaman yerleri süsleyen yastıklar hem dekoratif duruşlarıyla hem de sundukları konforla kalplerimizi çalıyor. Koltukları hareketlendiren desenli kırlentler ve yatakların konforunu artıran bu tür yastıkların da sık sık temizlenmesi gerekiyor. Peki, yapısı itibariyle içerisine toz dolan bu yastıkları temizlerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..

Şilte, kırlent, dekoratif yastıklar... Hepsi hem mobilyalara hem de zemine dekoratif bir hava katan ve bir yandan da yumuşak dokuları sayesinde konfor sunan ürünler. Bu tarz yastıklar genellikle temizlik esnasında birkaç vurma hareketi ile havalandırılır. Fakat aslında içerisinde ve kılıfında çok miktarda toz biriken bu yastıkları daha derinden temizlemek gerekiyor. Aksi halde, özellikle de yüzle temas eden yastıklar, uzun vadede alerji problemlerine sebep olabilir. Ya da bu yastıkların üzerinde biriken bakteri ve mikroplar farklı rahatsızlıklara yol açabilir. Peki, bu süslü ve yumuşak yastıkları nasıl temizlemek gerekir? İşte sizler için hazırladığımız ipuçları...

KILIFLARI GÜZELCE TEMİZLEYİN

Kırlent ve süs yastıklarının temizliğine kılıflardan başlamak gerekiyor. Eğer yastığın kılıfı çıkıyorsa, işiniz kolay. Bu aşamada:

  • İlk olarak kılıfı düzgünce çıkarın ve üzerindeki tozun gitmesi için biraz silkeleyin.

  • Sonrasında kılıfın üzerindeki lekelere bir bakın. Eğer çay, kahve ya da yağ gibi inatçı lekeler varsa; bu lekelere müdahale edin.

  • Ardından yastık kılıfını kumaş türüne uygun bir sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkayın ve kurutun.

    • Eğer kılıfı çıkmayan bir kırlenti temizlemeye çalışıyorsanız:

    • Öncelikle bu yastıkları güzelce silkeleyin ve mümkünse yüzeyini elektrik süpürgesiyle ya da küçük şarjlı el süpürgesiyle süpürün.

    • Tüm tozun gittiğinden emin olduktan sonra kılıfı silmeye geçebilirsiniz.

    • Silme aşamasında ılık bir suyla karıştırdığınız beyaz sabunu kullanabilirsiniz.

    • Temiz bir bezi sabunlu suyla nemlendirin ve yastıkları güzelce silin.

    • Daha sonra silinen yastıkları kuruması için evin sıcak bir köşesine koyun.

    KILIFLARDAKİ İNATÇI LEKELER VE SARARMALAR İÇİN ÇÖZÜMLER

    Eğer kırlent kılıfları çok sarardıysa ya da lekeler bir türlü temizlenmiyorsa:

    • 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı boraks ve yarım çay bardağı çamaşır deterjanını bir leğen su ile karıştırın. Sararma çok yoğunsa karışıma 1 çay bardağı oksijenli su da ilave edebilirsiniz.

    • Elde ettiğiniz temizlik suyuyla bir bezi nemlendirin.

    • Bu bezle kırlent ve şilte yüzeylerini güzelce silin. Yalnız bu aşamada deterjanlı suyla ıslattığınız bezi sıkmadan kullanmamaya özen gösterin. Silme bezinin tamamen ıslak olması yastığın içerisindeki yumuşak dokuya zarar verebilir.

    BU TÜR YASTIKLARI HEP TEMİZ TUTMANIN YOLLARI

    • Yastık ya da şilte üzerine dökülen lekelere anında müdahale edin. Her lekenin bir yöntemi var. Bekletmeden temizleyin.

    • Yastıkları her gün havalandırın.

    • Her temizlikte yastık yüzeylerini süpürün ve hafif nemli sabunlu bezle yüzeydeki kirleri alın.

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