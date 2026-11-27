Birçok kişi nasıl kilo vereceğini merak ederken, kilo verme önerileri genellikle aç hissetmeye yol açıyor. Prof. Giles Yeo ve Dr. Federica Amati, açlık hissetmeden nasıl kilo verileceğini ve neden bazı insanların kilo vermekte diğerlerinden daha zorlandığını açıklıyor.

1.000'den fazla genin beynimizin yiyeceğe tepkisini nasıl şekillendirdiği ve gerçekten bir 'obezite geni' olup olmadığını keşfedeceksiniz. Ayrıca kalori açığının zamanla neden işe yaramadığını ve bağırsak mikrobiyomunun kilonuzu nasıl etkilediğini de açıklıyoruz.

Egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün mü? Ağırlık kaybı ilaçları kolay bir çözüm mü? Bu bölümde, sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için basit adımlar sağlanıyor ve hangi gıdaların sizi daha uzun süre tok tutabileceğini öğreneceksiniz.

Kilo almamız sadece genlerimize mi bağlı? Prof. Giles Yeo, kilo alımına hangi genetik faktörlerin etki ettiğini ve bu genlerin çevresel etkilerle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlatıyor. Kilo kaybının yavaş ve sabırlı bir süreç olduğunu vurguluyor.

Kilo vermek için egzersiz yapmalı mıyım? Egzersiz sağlık için harika olsa da, tek başına çok fazla kilo kaybına neden olmaz. Ancak kiloyu koruma sürecinde yardımcı olabilir, bu yüzden keyif aldığınız hareket yolları bulun.

Kilo kaybı hiç durursa ne yapmalı? Yavaş ve istikrarlı değişikliklerin daha uzun vadede sürdürülebilir olduğunu hatırlayın. Her gün kilo tartmak yerine haftalık değişiklikleri gözlemleyin.