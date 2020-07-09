KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...

Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ayak tabanında meydana gelen ve hareketlerin kısıtlanmasına neden olan topuk dikeni hastalığının oluşumunun altında birçok neden yatar. Topuk dikenine sahip olan kişiler özellikle iyice dinlendikten sonra ayağa kalktıklarında, topuk dikeninin olduğu bölgeye basmakta zorlanır. Peki topuk dikenine hangi yöntemlerin iyi geldiğini biliyor musunuz?

Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...

Topukta kalsiyum birikmesinin sonucu olarak ortaya çıkan topuk dikeni, çoğu zaman bu hastalığa sahip olan kişiler için ayakta durmayı eziyete çevirir. Tedavi edilmediği taktirde çok acı verici bir duruma dönüşen topuk dikeni ağrılarından çeşitli yöntemlerle kurtulmak mümkün. Ağırlıklı olarak kadınlarda ve yürüme bozukluğu yaşayan kişilerde görülen topuk dikeninden kurtulmak için uygulanabilecek çözüm önerileri...

TOPUK DİKENİNİN OLDUĞU BÖLGEYE SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Topuk dikeni ağrısı bazı zamanlarda bir adım atmanıza dahi izin vermeyebilir. Çok ağrınızın olduğu zamanlarda acınızı biraz olsun hafifletmek için bir adet buz küpünü dikenin olduğu bölgede gezdirin. Yaptığınız bu soğuk kompres işlemi sayesinde ağrılarınızdan yavaş yavaş kurtulacaksınız.

KETEN TOHUMU YAĞI İLE MASAJ YAPIN

Ağrının en yoğun olduğu bölgeye keten tohumu ya da keten tohumu yağı ile masaj yapmak az da olsa rahatlamanızı sağlayacaktır. Masajın ardından ayağınızın ısısını korumak için sargı beziyle sarın ve geceyi bu şekilde geçirin. Herhangi bir kimyasal içermeyen bu ilacı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

EPSOM TUZU BANYOSU

Geniş bir kovaya ılık su doldurun, içine yeterli miktarda epsom tuzu attıktan sonra ayaklarınızı kovanın içine yerleştirin. 20 dakika sonra ayaklarınızdaki şiddetli ağrının bir hayli hafiflediğini fark edeceksiniz. Epsom tuzunu dermokozmetik ürünler satan eczanelerde ya da aktarlarda bulabilirsiniz.

TOPUKLARINIZA KARBONAT MACUNU SÜRÜN

Bir miktar karbonatı ve birkaç damla suyu aynı kabın içerisinde karıştırarak bir macun hazırlayın. Topuklarınıza uyguladığınız bu macun acınızı hafifletecektir.

AYAKKABILARINIZIN İÇİNE TABANLIK ALIN

Eğer topuk dikeniniz varsa düz tabanlı ayakkabılar ağrılarınızı arttıracaktır. Bunun için topuk dikeni olan kişilere özel üretilen tabanlıklardan edinerek ayakkabınızın içine yerleştirebilir, ayakta olduğunuz anlarda dinmek bilmeyen ağrılar nedeniyle keyfinizin kaçmasına engel olabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzmanınıza danışarak ayakkabılarınız için ağrınızı yok etmeye yardımcı olacak özel ortez uçlar yapmasını isteyebilirsiniz. Pahalı bir yöntem olsa da ortez uçlar yürürken acınızı oldukça hafifletir ve iyi bakıldığı taktirde 5 yıl kadar kullanmaya devam edilebilir.

FİZYOTERAPİSTE GÖRÜNÜN VE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz yaparak topuk dikeni ağrılarına veda edebilirsiniz. Bu egzersizler ağrıyı azaltmanın yanı sıra kaslarınızın tümünü aynı anda çalıştırmanıza yardımcı olur ve eklemlerinizi güçlendirir. Fakat bu egzersizleri tekrarlarken alanında uzman bir fizyoterapistten destek almanız gerektiğini unutmayın çünkü yapacağınız en ufak yanlış hareket bile dönülmez olan sonuçlara neden olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kaşınma derdine son! Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal çözümlerKaşınma derdine son! Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal çözümler
İhtiyacınız olan motivasyonu sağlayacak 12 zayıflama hikayesiİhtiyacınız olan motivasyonu sağlayacak 12 zayıflama hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'daki rakibi için kampanya başlattı! "Onu şampiyon yapalım"

Survivor'daki rakibi için kampanya başlattı! "Onu şampiyon yapalım"

Botoksa gerek kalmadı! Yüzdeki sarkmaları bu egzersizlerle önleyebilirsiniz...

Botoksa gerek kalmadı! Yüzdeki sarkmaları bu egzersizlerle önleyebilirsiniz...

Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Bunları yapmazsanız siyah noktalardan kurtulamazsınız! Kil, yumurta ve jelatin...

Bunları yapmazsanız siyah noktalardan kurtulamazsınız! Kil, yumurta ve jelatin...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Sivrisinek kaşıntısı ve şişmesini engelleyen doğal yöntemler

Kaşınma derdine son! Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal çözümler

Sağlığa zarar veren ve farkında olmadan yaptığımız günlük alışkanlıklar

Sağlığa zarar veren ve farkında olmadan yaptığımız günlük alışkanlıklar

Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Lahanayı vücudunuza sardığınızda sonuçlara inanamayacaksınız! Tüm ağrılar...

Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın

Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.