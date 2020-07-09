Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...

Topukta kalsiyum birikmesinin sonucu olarak ortaya çıkan topuk dikeni, çoğu zaman bu hastalığa sahip olan kişiler için ayakta durmayı eziyete çevirir. Tedavi edilmediği taktirde çok acı verici bir duruma dönüşen topuk dikeni ağrılarından çeşitli yöntemlerle kurtulmak mümkün. Ağırlıklı olarak kadınlarda ve yürüme bozukluğu yaşayan kişilerde görülen topuk dikeninden kurtulmak için uygulanabilecek çözüm önerileri...

TOPUK DİKENİNİN OLDUĞU BÖLGEYE SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Topuk dikeni ağrısı bazı zamanlarda bir adım atmanıza dahi izin vermeyebilir. Çok ağrınızın olduğu zamanlarda acınızı biraz olsun hafifletmek için bir adet buz küpünü dikenin olduğu bölgede gezdirin. Yaptığınız bu soğuk kompres işlemi sayesinde ağrılarınızdan yavaş yavaş kurtulacaksınız.

KETEN TOHUMU YAĞI İLE MASAJ YAPIN

Ağrının en yoğun olduğu bölgeye keten tohumu ya da keten tohumu yağı ile masaj yapmak az da olsa rahatlamanızı sağlayacaktır. Masajın ardından ayağınızın ısısını korumak için sargı beziyle sarın ve geceyi bu şekilde geçirin. Herhangi bir kimyasal içermeyen bu ilacı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.