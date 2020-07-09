Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...

Topukta kalsiyum birikmesinin sonucu olarak ortaya çıkan topuk dikeni, çoğu zaman bu hastalığa sahip olan kişiler için ayakta durmayı eziyete çevirir. Tedavi edilmediği taktirde çok acı verici bir duruma dönüşen topuk dikeni ağrılarından çeşitli yöntemlerle kurtulmak mümkün. Ağırlıklı olarak kadınlarda ve yürüme bozukluğu yaşayan kişilerde görülen topuk dikeninden kurtulmak için uygulanabilecek çözüm önerileri...
Topuk dikeni ağrısı bazı zamanlarda bir adım atmanıza dahi izin vermeyebilir. Çok ağrınızın olduğu zamanlarda acınızı biraz olsun hafifletmek için bir adet buz küpünü dikenin olduğu bölgede gezdirin. Yaptığınız bu soğuk kompres işlemi sayesinde ağrılarınızdan yavaş yavaş kurtulacaksınız.
Ağrının en yoğun olduğu bölgeye keten tohumu ya da keten tohumu yağı ile masaj yapmak az da olsa rahatlamanızı sağlayacaktır. Masajın ardından ayağınızın ısısını korumak için sargı beziyle sarın ve geceyi bu şekilde geçirin. Herhangi bir kimyasal içermeyen bu ilacı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Geniş bir kovaya ılık su doldurun, içine yeterli miktarda epsom tuzu attıktan sonra ayaklarınızı kovanın içine yerleştirin. 20 dakika sonra ayaklarınızdaki şiddetli ağrının bir hayli hafiflediğini fark edeceksiniz. Epsom tuzunu dermokozmetik ürünler satan eczanelerde ya da aktarlarda bulabilirsiniz.
Bir miktar karbonatı ve birkaç damla suyu aynı kabın içerisinde karıştırarak bir macun hazırlayın. Topuklarınıza uyguladığınız bu macun acınızı hafifletecektir.
Eğer topuk dikeniniz varsa düz tabanlı ayakkabılar ağrılarınızı arttıracaktır. Bunun için topuk dikeni olan kişilere özel üretilen tabanlıklardan edinerek ayakkabınızın içine yerleştirebilir, ayakta olduğunuz anlarda dinmek bilmeyen ağrılar nedeniyle keyfinizin kaçmasına engel olabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzmanınıza danışarak ayakkabılarınız için ağrınızı yok etmeye yardımcı olacak özel ortez uçlar yapmasını isteyebilirsiniz. Pahalı bir yöntem olsa da ortez uçlar yürürken acınızı oldukça hafifletir ve iyi bakıldığı taktirde 5 yıl kadar kullanmaya devam edilebilir.
Düzenli egzersiz yaparak topuk dikeni ağrılarına veda edebilirsiniz. Bu egzersizler ağrıyı azaltmanın yanı sıra kaslarınızın tümünü aynı anda çalıştırmanıza yardımcı olur ve eklemlerinizi güçlendirir. Fakat bu egzersizleri tekrarlarken alanında uzman bir fizyoterapistten destek almanız gerektiğini unutmayın çünkü yapacağınız en ufak yanlış hareket bile dönülmez olan sonuçlara neden olabilir.
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