Bu yöntemlerle yastık ve yorganlardaki sarı lekelerden kurtulabilirsiniz!

Temizlikleri kolay olmayan yastıklar ve yorganlar kişisel bir eşya oldukları için kullanılmayan zamanlarda fazla kirlenmez. Ancak insan vücudu ile direkt temas halinde oldukları için belli aralıklar ile temizliği yapılmalı. Yastık ve yorganların sararmasının genel sebebi insan vücudunun ürettiği ter. Uyku anında da terlemeye devam eden bedenden dışarı salınan sıvı, çarşafa nüfuz ederek kirli görüntünün ortaya çıkmasına neden olur. Sararan yastık ve yorganlar temizlendikten sonra kullanılmalı. Çünkü kirli kılıflar uyku kalitenizi düşürerek sağlığınızı olumsuz etkiler. İşte temizlik sırasında aklınızda bulunması gereken ipuçları...
YASTIK VE YORGANLARDA OLUŞAN SARI LEKELER NASIL TEMİZLENİR?
ELDE YIKAMAYI TERCİH EDENLER NE YAPMALI?
Elinizde yıkmayı tercih ediyorsanız bir geniş kovaya sararan yastık kılıflarınızı koyun ve dinlendirin. Daha geniş olan leğenleri kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Kova içerisinde beklettiğiniz sararmış yastık ve yorgan kılıflarının üzerine yarım su bardağı oksijenli su ve yarım su bardağı sirke ilave edin. Lekeler üzerinde tam etkiye şahit olmak için yaklaşık bir saat boyunca kova içerisinde bekletmeye devam edin.
Yarım su bardağı boraks ve yarım su bardağı çamaşır suyunu bekleme süresi bittikten sonra dökün. Bu karışımı hazırladıktan sonra çitilemeye başlayın. Lekelerin hızlıca ortadan yok olduğunu görebilirsiniz.
Karışımın içerisinde bulunan oksijenli suyun beyazlatma özelliği vardır. Yani yıkadığınız yastık veya yorgan beyaz değilse oksijenli su kullanmamaya özen gösterin. Çünkü istediğiniz temizlik olsa da istemediğiniz bir renk ortaya çıkabilir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAYANLAR NE YAPMALI?
Çamaşır makinelerinin suda bekletme özelliğine sahip olanlarında bu işlem oldukça basit bir hal alır. Sarı lekelerin ortadan tamamen kalkması için yastık ve yorganlarınızı çamaşır makinesine yerleştirin. Daha sonra yarım su bardağı sirke ve 1 su bardağı oksijenli suyu ilave edin. Eğer ki beyaz olmayan yastık ve yorganları yıkayacaksanız eşyalarınızın yıpranmaması için oksijenli su kullanmayın.
Daha sonra 1-2 saat aralığında bir süre çamaşır makinesi içerisinde bekletin. Bekleme süresini geçtikten sonra yarım su bardağı çamaşır deterjanı ve yarım su bardağı boraksı da ilave edin. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programa ayarlayın. Makine işini bitirdikten sonra ilk günkü temizliğine sahip yastık ve yorganlarınıza kavuşabilirsiniz. Malzemelerin ürünlerinizde deformasyona yol açıp açmadığını görmek için küçük bir alanda deneyebilirsiniz.
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