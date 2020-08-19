Bu yöntemlerle yastık ve yorganlardaki sarı lekelerden kurtulabilirsiniz!

Temizlikleri kolay olmayan yastıklar ve yorganlar kişisel bir eşya oldukları için kullanılmayan zamanlarda fazla kirlenmez. Ancak insan vücudu ile direkt temas halinde oldukları için belli aralıklar ile temizliği yapılmalı. Yastık ve yorganların sararmasının genel sebebi insan vücudunun ürettiği ter. Uyku anında da terlemeye devam eden bedenden dışarı salınan sıvı, çarşafa nüfuz ederek kirli görüntünün ortaya çıkmasına neden olur. Sararan yastık ve yorganlar temizlendikten sonra kullanılmalı. Çünkü kirli kılıflar uyku kalitenizi düşürerek sağlığınızı olumsuz etkiler. İşte temizlik sırasında aklınızda bulunması gereken ipuçları...

YASTIK VE YORGANLARDA OLUŞAN SARI LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

ELDE YIKAMAYI TERCİH EDENLER NE YAPMALI?

Elinizde yıkmayı tercih ediyorsanız bir geniş kovaya sararan yastık kılıflarınızı koyun ve dinlendirin. Daha geniş olan leğenleri kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Kova içerisinde beklettiğiniz sararmış yastık ve yorgan kılıflarının üzerine yarım su bardağı oksijenli su ve yarım su bardağı sirke ilave edin. Lekeler üzerinde tam etkiye şahit olmak için yaklaşık bir saat boyunca kova içerisinde bekletmeye devam edin.