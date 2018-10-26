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Bu zamana kadar yapılanların en büyüğü! 29 ülke bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Norveç, NATO'nun Soğuk Savaş döneminden bu zamana kadar yaptığı en büyük askeri tatbikata ev sahipliği yapıyor. NATO, Trident Kuncture 18 tatbikatını, 29 müttefiki ve bazı ortaklarıyla birlikte düzenliyor. İttifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olarak anılan Trident Juncture 18'de 50 bin asker görev alırken, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç kullanılıyor.

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülen tatbikatta 5'in madde canlandırılacak. Tatbikatın yapılma amacı ise bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin ne kadar hızlı harekete olduğunu görmek.

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NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" Norveç'te başladı.
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Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.
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Kuzey Amerika ve Avrupa'nın farklı yerlerinden ağustos ayında harekete geçen tüm askeri personel ve araçlar halihazırda Norveç'e ulaşmış durumda.
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Tatbikat, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülüyor.
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5'İNCİ MADDE CANLANDIRILACAK

5'İNCİ MADDE CANLANDIRILACAK
NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülüyor.
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Ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılıyor.
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Katılımcılar tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın 5'inci maddesini "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryoyla canlandırıyor. Senaryoda "Güney güçleri" ile "Kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.
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Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı bir şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
NATO Norveç askeri tatbikat

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