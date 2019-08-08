Buca'da 22 çam ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği iddia edildi

Son yıllarda Hazine arazilerine kurulan imarsız yapılar ile sık sık gündeme gelen Kaynaklar bölgesi, bu kez kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen ağaç kesimlerine karşı mücadele ediyor. 29 Ekim Mahallesi Orcanlar Mevkisi'nde 22 kök genç çam ağacının kesildiğini fark eden Buca Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Erhan Şen, duruma müdahale etti. Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne haber veren Erhan Şen, kesime "Yetkililer buradaki talanı görse oturup ağlar" sözleriyle tepki gösterdi. Şen, "Çevremize ve doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Doğa insansız yaşar, ama insan doğasız asla yaşayamaz" dedi.

‘KESİLEN AĞAÇLAR ORMANLIK ALANA SAKLANMIŞ’



Kaynaklar’daki ormanların, İzmir’in akciğeri olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık bir dönüm üzerindeki ormanlık alan talan edildi. Kesilen ağaçlar, traktörlerle ormanlık alanların içerisine taşınmış. Buradaki durum beni gerçekten derinden üzdü. Ağaçlar yaşamamızı sağlıyor. Ormanların korunması için herkesin elinden gelen mücadeleyi vermesi gerekiyor. Bölgedeki Hazine arazileri üzerine bazı kişiler ruhsatsız olarak ev yapıyor, bununla mücadele ederken, bazı kişilerin de ormanlık alanları kendi çıkarları için acımasızca kestiğini görüyoruz. Artık bu tür olayların sona ermesi lazım."

Kaynak: DHA

