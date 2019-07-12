HABER

"Buca metrosu için yatırım onayı çıktı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı. - "AK Parti İzmir milletvekillerimiz, Buca metrosu projesi için büyük bir gayret sarf etti"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındığını bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onay verdiği Buca metrosu projesinin yatırım programına alındığını kaydetti.

AK Parti İzmir milletvekillerinin İzmirlilerin menfaatleri doğrultusunda projenin yatırım onayı için Ankara'da yoğun bir mesai harcadığına dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı. Birileri basın üzerinden mesajlar verip rol kapma derdindeyken biz İzmir'in projelerini takip ediyoruz. AK Parti İzmir milletvekillerimiz, Buca metrosu projesi için büyük bir gayret sarf etti. Ancak önemli olan işin neticeye ulaşmasıdır. Buca ve Narlıdere metrolarının hizmete sunulması sürecinin de takipçisi olacağız. Buca metrosu için onay çıkmıştır. Tramvay hattının izni de çok yakında çıkacaktır."

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?
Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlarEkrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar
Anahtar Kelimeler:
açıklama ak parti Genel Başkan Yardımcısı hamza dağ metro Onay

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.