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Budaközü Vadisi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Çorum'daki Boğazkale ilçesi sınırlarında yer alan Budaközü Vadisi, doğaseverleri kendisine hayran bıraktı. Budaközü Vadisi'nin doğa turizmine kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü harekete geçti. OKA tarafından 550 bin TL hibe desteği verilen bölge, 755 bin TL'ye mal oldu.

Budaközü vadisi, Hattuşa Antik kentinin hemen yan tarafında bulunurken, “Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi” ile Hattuşa’nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli taşıyan Budaközü vadisinde gerekli fiziki düzenlemeler yapılıp yürüyüş rotalarına bir yenisi eklenerek vadinin erişebilirliği kolaylaştırılmış böylelikle ilçe turizminin güçlendirilmesi, bölgeye gelen turistlerin ortalama kalış süreleri ile turizmden elde edilen gelirin artırılması ve doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Doğayla uyumlu bir tasarım uygulandı

Bu kapsamda vadiye 8 adet kamelya, 6 adet çelik halatlı ahşap köprü, ahşap korkuluklar, seyir terasları, ahşap merdivenler ve ahşap çocuk oyun grubu yapıldı. Hattuşa Mili parkı sınırları içerisinde yer alan Budaközü Vadisinde doğayla uyumlu bir tasarımla yerleştirilen ahşap merdiven ve yürüme yolları ile köprüler toplamda gidiş-geliş 4 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı oluşturuldu.
Yürüyüş güzergahı Hattuşa Örenyerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere alternatif bir rota sunmak ve bölgedeki kalış süresini uzatmak üzere tasarlandı. Profesyonel doğa severlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayacak bu proje ile yerli ve yabancı turist sayısının artırılması da hedefleniyor.
Yürüyüş güzergahının yerli ve yabancı turistlere tanıtılması ve cazibesinin artırılması için OKA tarafından 4 mevsim Budaközü Vadisi tanıtım filmi hazırlanıyor.
Sonbahar ve kış çekimlerinin yer aldığı tanıtım videosunda doğaseverler Budaközü Vadisi’ne barışın keşfedildiği topraklarda yürümeye davet ediliyor.
İlkbaharla birlikte trekking gruplarına, profesyonel rehberlere ve turizm acentalarına yönelik tanıtım faaliyetleri hızlandırılacak ve Budaközü Vadisinin Türkiye’nin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirilmesi için çaba gösterilecek. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Budaközü Vadisi Çorum Boğazkale

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