HABER

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 07:09 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü

İDO:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

(DHA)

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıKırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamamİstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO sefer iptalleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

İstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamam

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.