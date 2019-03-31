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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa(Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 11.30, 14.30, 16.30,18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.
Saat 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı.

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