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  4. Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Fransız otomobil üreticisi Bugatti’nin patronu CEO Stephan Winkelmann bir röportaj verdi. Winkelmann röportajında bir Bugatti sahibi olmadığını, otomobil tercihini Porsche Panamera Sport Turismo’dan yana kullandığını açıkladı.

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti’nin CEO’su Stephan Winkelmann, bugün Bugatti kaynaklı bir haber ile değil, bizzat kendi kişisel hayatına dair verdiği Autocar röportajı ile gündeme geldi. CEO Stephan Winkelmann, röportajında Bugatti modellerini kullandığını söylerken, kişisel otomobili konusunda ise şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

BUGATTİ’NİN SAHİBİ PORSCHE KULLANIYOR

Stephan Winkelmann, kişisel hayatında Bugatti markalı bir otomobil kullanmadığını, sahibi olduğu Porsche Panamera Sport Turismo ile yolculuk ettiğini açıkladı. Pek tabi patronu olduğu Bugatti modellerini de daha önce kullandığını söyleyen CEO Winkelmann, Audi’ye ise ayrı bir parantez açtı. Daha önce Audi’de çalıştığını söyleyen Winkelmann, Audi’nin RS modellerine karşı da iyimser olduğunu belirtti.

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STEPHAN WİNKELMANN BUGATTİ’NİN GELECEĞİ İÇİN MÜJDE VERDİ

Bugatti’nin en yetkili ismi, tüm bunların yanında Bugatti’nin geleceği hakkında da birkaç kelam etmeden kendini alıkoymadı. Şirketin gelecek planlarına dair önemli açıklamalar yapan Winkelmann, Bugatti Chiron’un özel versiyonlarının çıkacağının müjdesini verdi. Tabi ülkemizdeki Bugatti fiyatlarını düşününce bu müjde bizi pek heyecanlandırmıyor desek yeridir.


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