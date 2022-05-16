HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Buğday fiyatları Hindistan'ın ihracat yasağı kararı sonrası arttı

Buğday fiyatları Hindistan'ın ihracat yasağı kararı sonrası arttı

16.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Cuma günü buğday ihracatını yasaklaması sonrası küresel buğday fiyatları arttı. Chicago'da işlem gören vadeli buğday fiyatları yüzde 5,9 artışla 12,47 dolara yükseldi ve son iki ayın en üst seviyelerini gördü. Reuters ajansının haberine göre mısır fiyatları yüzde 2, soya fasulyesi fiyatları da yüzde 0,8 arttı.

Buğday fiyatları Hindistan'ın ihracat yasağı kararı sonrası arttı

Hindistan hükümeti ihracat yasağının geçici olduğunu ve kararın süren sözleşmeleri kapsamadığını açıklamıştı.

Ancak Almanya'da toplanan G7 ülkelerinin tarım bakanları Hindistan'a tepki gösterdi. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, "Herkesin ihracat kesintileri uygulaması ya da piyasalarını kapaması krizi daha da kötüleştirir" dedi.

Hindistan dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi. Ukrayna'nın buğday ihracatı Rusya'nın işgali nedeniyle kesilince gözler diğer üreticilere çevrilmişti.

Hindistan yasak öncesi, 2022'de 10 milyon ton buğday ihracatı yapmayı planlıyordu.

BBC Hindistan Editörü Vikas Pandey, "Sadece bir hafta önce Hindistan Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer bana küresel talebe cevap verebilmek için ülkenin buğday ihracatının artmasından bahsediyordu. Başbakan Narendra Modi'nin 'Hindistan dünyayı beslemeye hazır' sözlerini hatırlattılar" diyor.

BUĞDAY FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Mart ayında küresel gıda fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Gıda fiyatları Nisan ayında biraz düşse de halen geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 daha yüksek düzeyde.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada enflasyonda artışa neden oldu.

ABD ve İngiltere dahil birçok ülkede merkez bankaları faiz artırımına gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'ten NATO kararı! Resmen açıklandıİsveç'ten NATO kararı! Resmen açıklandı
Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararıRusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı
Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

İlginizi Çekebilir

Ödül gecesinde göğüs ucu detayıyla herkesin önüne geçti

Ödül gecesinde göğüs ucu detayıyla herkesin önüne geçti

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.