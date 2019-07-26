Buğra'nın ses teline hayat veren dokunuş

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dünyada çok nadir görülen ve Japon geleneksel tiyatro sanatçılarının görünümünü yansıtan "Kabuki Make Up" sendromlu Buğra Özcan, ses teli dolgusu ameliyatıyla ölüm tehlikesini atlattı. İstanbul'da yaşayan Bahar ve Nevzat Özcan çiftinin 1995 yılında dünyaya gelen oğulları Buğra'da epilepsi, yarık damak, delik kalp, yapışık böbrek ve zeka geriliği bulunduğu tespit edildi. Küçük yaşında birçok kez ameliyat masasına yatan Buğra'da, doktorları, ilk kez 1981 yılında Japonya'da tanımlanan ve 32 bin kişide 1 görülen bir sendrom olduğunu belirledi. Japon geleneksel tiyatro sanatı Kabuki aktörlerinin makyajını andıran yüz şekli nedeniyle "Kabuki Make Up" sendromu adı verilen hastalığın, çekik ve ayrık gözler, yukarı doğru kavisli kaş kemeri, dökük kaş, düşük ve büyük kulakların yanı sıra birçok iç organda da rahatsızlığa neden olduğu Özcan çiftine açıklandı. - Bir ameliyat sonrası ses teli felci geçirdi Buğra'nın annesi Bahar Özcan, AA muhabirine, oğlunda epilepsi nöbetlerinin 3 aylıkken başladığını, nöbet sayısının zaman zaman 100'e çıktığını, çok zor yıllar geçirdiklerini ifade etti.

Buğra'nın ilk ameliyatının yarık damak nedeniyle yapıldığını anlatan Özcan, şunları söyledi: "Oğlum 7 yaşına geldikten sonra Kabuki Make Up sendromu olduğunu öğrendik. Böbrek, kalp gibi farklı organlarda hastalıkları vardı. Defalarca ameliyat edildi. Son ameliyatının ardından 2019 yılının Mart ayında fark ettik ki Buğra artık hiç ses çıkaramıyor, su içemiyor, yutkunamıyordu." Özcan, su ve gıdanın akciğere kaçmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini öğrendikten sonra hastaneleri, doktorları dolaşıp çare aradıklarını belirterek, ses teli dolgusu ameliyatı ile sorunun giderileceğini öğrenip İzmir'e geldiklerini belirtti. Ameliyattan çıkar çıkmaz oğlunun sesini yeniden duyduğunu ifade eden Özcan, "Aylar sonra bana 'tamam' dedi. 'Bu iş oldu' demek istedi. Size o an yaşadığım mutluluğumu anlatamam." diye konuştu. Özcan, oğlu ile zorlu zamanlardan geçtiklerini, ancak umutlarını hiç kaybetmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Buğra günde 30-40 kez boğulma tehlikesi yaşıyordu. Zaten aylardır sesini duyamıyorduk. Ama ameliyattan çıkar çıkmaz konuşmaya başladı. Onun bir gülümsemesi dünyaya bedel."