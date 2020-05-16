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Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 19:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Muğla'da mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. MGM'nin açıklamasında "Sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde etkili olmasını bekliyoruz" uyarısı yer aldı.

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 6 ilimizde mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı.

Rekor kırılan iller şu şekilde:

-Manisa 1945’te 39.5 derece, bugün 40.2 derece.

-Aydın 1969’da 40.2 derece, bugün 40.6 derece.

-Denizli 2019’da 37.8 derece, bugün 38.9 derece.

-Afyonkarahisar 1945’te 33 derece, bugün 33.1 derece.

-Isparta 2019’da 33.6 derece, bugün 34.8 derece.

-Muğla’da dün 36.4 derece, bugün 38.3 derece.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.


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