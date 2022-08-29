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Bugün AVM'ler açık mı? 29-30 Ağustos'ta Alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

29.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesiyle beraber açık ve kapalı kurumlar merak konusu oldu. Bugün 29 Ağustos ve yarın 30 Ağustos'ta AVM'ye gitmek isteyen vatandaşlar AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? 29-30 Ağustos'ta Alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

Bugün AVM'ler açık mı? 29-30 Ağustos'ta Alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. 30 Ağustos'ta kamu ve devlet daireleri izinli sayılıyor. Bu sebeple bazı kurumlar kapalı durumda olacaklar. Peki, 29 ve 30 Ağustos'ta AVM'ler hizmet veriyor mu? İşte yanıtı...

29 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ağustos Pazartesi bugün AVM'lerin açık olacak ve çalışma saatlerinde bir değişiklik bulunmuyor.

30 AĞUSTOS'TA AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Salı alışveriş merkezleri açık olacak. AVM'lerin çalışma saatleri ise kendi aralarında değişiklik gösterebilmektedir.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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