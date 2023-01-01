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BUGÜN AVM'ler AÇIK mı, kapalı mı? Alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2023 AVM çalışma saatleri!

01.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün AVM'lerin ücretsiz hizmet verip vermediği yeni yılın ilk günü ve resmi tatil olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün alışveriş merkezlerine gitmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2023 Pazar günü alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri...

BUGÜN AVM'ler AÇIK mı, kapalı mı? Alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2023 AVM çalışma saatleri!

Bugün AVM'lerin ücretsiz hizmet verip vermediği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü alışveriş merkezlerinde son durum...

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI? 1 OCAK 2023 PAZAR

AVM'ler saat 10.00 ve 22.00 saatlerinde açık oluyor. Ancak resmi tatillerde bu çalışma saatleri değişebiliyor.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

AVM'ler resmi bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

AVM'ler genellikle 1 Ocak'ta açıktır.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

1 OCAK 2023 AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler 1 Ocak 2023 Pazar günü normal çalışma mesaisini uygulayacak.

AVM'ler bugün açık olacak. Bilindiği üzere AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

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