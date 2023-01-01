BUGÜN AVM'ler AÇIK mı, kapalı mı? Alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2023 AVM çalışma saatleri!

Bugün AVM'lerin ücretsiz hizmet verip vermediği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü alışveriş merkezlerinde son durum...

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI? 1 OCAK 2023 PAZAR

AVM'ler saat 10.00 ve 22.00 saatlerinde açık oluyor. Ancak resmi tatillerde bu çalışma saatleri değişebiliyor.

AVM'ler resmi bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

AVM'ler genellikle 1 Ocak'ta açıktır.

1 OCAK 2023 AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler 1 Ocak 2023 Pazar günü normal çalışma mesaisini uygulayacak.

AVM'ler bugün açık olacak. Bilindiği üzere AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

