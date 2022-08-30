HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

30.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün bankalar açık mı, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Öte yandan bankalara gidip işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar internette "Bankalar çalışıyor mu", "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

Bugün bankalar açık mı? Çok sayıda vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla internette araştırma yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da coşkuyla karşılandı. Peki Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

30 Ağustos günü resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığından bankalar hizmet vermeyecek. 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermeyecek. Aynı şekilde hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak fakat hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

1

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

  • Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

3

  • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

  • Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

4

  • İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

5

  • Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

6

  • Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

  • Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

7

  • Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?
Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...
Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.