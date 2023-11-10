BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 10 Kasım bankalar çalışıyor mu? 10 Kasım 2023 banka çalışma saatleri

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Öte yandan bugün bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü banka çalışma saatleri...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (10 KASIM 2023)

10 Kasım!da (bugün) bankalar açık olacak. Çünkü 10 Kasım resmi tatil değildir.

10 KASIM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Bugün bankalar hafta içi her gün olduğu gibi sabah 09.00, akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.







