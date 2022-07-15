Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
15 Temmuz Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Millli Birlik Bayramı resmi tatildir.
İşte Borsa resmi tatil günleri:
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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