BUGÜN BORSA AÇIK MI, kapalı mı? Arefe günü borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü ve bayramda borsaların açık olup olmadığı merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Bugün borsa açık mı, kapalı mı? Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefesi Borsa İstanbul çalışma saatleri...

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, arefe günü (20 Nisan 2023 Perşembe) saat 13:00'e kadar açık olacak.

AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul öğleden sonra hizmet vermeyecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

