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BUGÜN BORSA AÇIK MI, kapalı mı? Arefe günü borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü? İşte çalışma saatleri!

20.04.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü borsaların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı çalışma durumları birçok yerde değişiklik gösterebiliyor. Yatırım ve birikim yapan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birçok kişi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BUGÜN BORSA AÇIK MI, kapalı mı? Arefe günü borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü ve bayramda borsaların açık olup olmadığı merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Bugün borsa açık mı, kapalı mı? Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefesi Borsa İstanbul çalışma saatleri...

Bayramda borsa açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, arefe günü (20 Nisan 2023 Perşembe) saat 13:00'e kadar açık olacak.

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AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul öğleden sonra hizmet vermeyecek.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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