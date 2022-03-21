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Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 21 Mart son deprem listesi!

21.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem günün yani 21 Mart'ın en çok merak edilen konularından biri oldu. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Genç bir oluşuma sahip olduğu için ülkemizde ara ara küçük sallantılar yada büyük can kayıplarına neden olan depremler meydana gelmektedir. Vatandaşlar deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? şeklindeki aramalarına hız verdi. İşte haberin detayları!

Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 21 Mart son deprem listesi!

Deprem pek çok ülkenin gibi Türkiye'nin kaderi olan bir doğal afettir. Coğrafi olarak baktığımızda Türkiye Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkelerden birisi. Büyük depremler gibi küçük çaplı depremlerde ülkemizin kaderinde var. 21 Mart son depremler listesi günün en çok araştırılan konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün gün gerçekleşen depremlerin ayrıntılarını paylaşılıyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ayrıntılarını bu paylaşımlardan öğrenebiliyorlar. Merak edilen 21 Mart deprem listesine dair detayları sizin için derledik...

DEPREM Mİ OLDU? 21 MART SON DEPREM LİSTESİ

21.03.2022 09:07:12 AFAD 37.1656 30.6233 7.00 ML 1.4 Türkiye Antalya Dösemealti
21.03.2022 08:50:46 AFAD 40.9701 42.9718 7.00 ML 1.4 Türkiye Ardahan Merkez
21.03.2022 08:19:18 AFAD 38.8981 43.5261 7.13 ML 2.4 Türkiye Van Tusba
21.03.2022 07:33:08 AFAD 40.8461 31.6825 7.00 ML 1.6 Türkiye Bolu Merkez
21.03.2022 07:16:33 AFAD 36.3763 27.1108 7.02 ML 1.8 Ege Denizi, 41.01 km. Datça (Mugla)
21.03.2022 07:08:24 AFAD 38.4108 36.3845 6.98 ML 1.6 Türkiye Kayseri Sariz
21.03.2022 07:01:44 AFAD 38.2788 38.8273 9.37 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge
21.03.2022 06:21:04 AFAD 39.8610 39.0318 7.00 ML 2.0 Türkiye Erzincan Refahiye
21.03.2022 05:40:13 AFAD 36.6990 28.4010 50.50 ML 1.5 Akdeniz, 8.37 km. Marmaris (Mugla)
21.03.2022 05:31:26 AFAD 38.2181 38.6213 7.01 ML 1.1 Türkiye Malatya Pütürge

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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