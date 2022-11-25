DÜZCE'DE DEPREM! 25 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Düzce Gökyaka'da 25 Kasım 2022 Cuma günü deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama merak konusu oldu. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyurulurken Kandilli Rasatahnesi'nin verilerine göre sarsıntı 8.4 km derinlikte gerçekleşti. Birçok lişi internette "25 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile AFAD'dan yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 KASIM 2022 CUMA

2022.11.25 06:15:59 36.2867 29.6438 7.0 -.- 1.3 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.11.25 06:08:40 38.3235 27.2022 7.1 -.- 2.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.11.25 05:55:28 39.3722 40.5835 5.0 -.- 2.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.11.25 05:42:26 39.2668 29.3877 7.4 -.- 2.0 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2022.11.25 05:41:20 40.8025 31.0412 10.2 -.- 2.6 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.25 05:35:12 38.3588 27.2113 4.3 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.25 04:38:56 36.8365 31.8000 13.3 -.- 1.6 -.- SERINYAKA-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel

2022.11.25 03:16:31 40.2737 27.2977 17.6 -.- 2.6 -.- GUMUSCAY-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.11.25 03:05:53 40.8660 31.0240 25.3 -.- 1.3 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2022.11.25 02:46:07 40.7782 31.1173 5.2 -.- 1.5 -.- KONAKLI-(DUZCE) İlksel

2022.11.25 02:22:05 39.6530 43.9803 9.5 -.- 2.0 -.- YIGINCAL-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.11.25 01:57:57 40.7593 31.0133 7.8 -.- 1.2 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.25 01:56:11 38.3433 27.1935 4.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.25 01:52:34 36.6430 28.3213 5.0 -.- 0.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.25 01:35:01 40.4192 27.5115 5.0 -.- 1.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2022.11.25 00:58:37 40.8970 31.1945 22.3 -.- 1.3 -.- YORUK-(DUZCE) İlksel

2022.11.25 00:57:27 40.8115 31.0967 20.0 -.- 1.6 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel

2022.11.25 00:56:54 39.0137 30.1830 6.5 -.- 1.6 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.11.25 00:54:13 40.8067 30.9783 11.6 -.- 2.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.25 00:10:16 38.4093 27.2118 3.5 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.25 00:03:00 38.3568 27.1887 6.0 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



