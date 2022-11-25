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DÜZCE'DE DEPREM! 25 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

25.11.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün saat 06:58 sıralarında Düzce Gökyaka'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları internette araştırılıyor. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen son depremler arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, 25 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DÜZCE'DE DEPREM! 25 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Düzce Gökyaka'da 25 Kasım 2022 Cuma günü deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama merak konusu oldu. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyurulurken Kandilli Rasatahnesi'nin verilerine göre sarsıntı 8.4 km derinlikte gerçekleşti. Birçok lişi internette "25 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile AFAD'dan yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 KASIM 2022 CUMA

2022.11.25 06:15:59 36.2867 29.6438 7.0 -.- 1.3 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.25 06:08:40 38.3235 27.2022 7.1 -.- 2.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.11.25 05:55:28 39.3722 40.5835 5.0 -.- 2.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.11.25 05:42:26 39.2668 29.3877 7.4 -.- 2.0 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2022.11.25 05:41:20 40.8025 31.0412 10.2 -.- 2.6 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.25 05:35:12 38.3588 27.2113 4.3 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.25 04:38:56 36.8365 31.8000 13.3 -.- 1.6 -.- SERINYAKA-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2022.11.25 03:16:31 40.2737 27.2977 17.6 -.- 2.6 -.- GUMUSCAY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.11.25 03:05:53 40.8660 31.0240 25.3 -.- 1.3 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2022.11.25 02:46:07 40.7782 31.1173 5.2 -.- 1.5 -.- KONAKLI-(DUZCE) İlksel
2022.11.25 02:22:05 39.6530 43.9803 9.5 -.- 2.0 -.- YIGINCAL-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.11.25 01:57:57 40.7593 31.0133 7.8 -.- 1.2 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.25 01:56:11 38.3433 27.1935 4.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.25 01:52:34 36.6430 28.3213 5.0 -.- 0.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.25 01:35:01 40.4192 27.5115 5.0 -.- 1.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2022.11.25 00:58:37 40.8970 31.1945 22.3 -.- 1.3 -.- YORUK-(DUZCE) İlksel
2022.11.25 00:57:27 40.8115 31.0967 20.0 -.- 1.6 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2022.11.25 00:56:54 39.0137 30.1830 6.5 -.- 1.6 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.11.25 00:54:13 40.8067 30.9783 11.6 -.- 2.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.11.25 00:10:16 38.4093 27.2118 3.5 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.25 00:03:00 38.3568 27.1887 6.0 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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