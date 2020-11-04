Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 4 Kasım son depremler listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde bulunan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Özellikle uzmanlar büyük İstanbul depremi için vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Gözler İstanbul’a çevrilmişken 30 Ekim Cuma merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olarak belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin 6.8 şiddetinde olduğu ve Ege Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliği 16,5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden olan depremin sonrasında İzmirliler çok sayıda artçı deprem ile sarsıldı. Yaşanan sarsıntıları hissedenler depremin şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 4 Kasım Çarşamba günü deprem oldu mu? İşte, İzmir son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...
AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre bugün deprem oldu mu 4 Kasım sorusunun cevabı dakikalar içinde değişiklik gösteriyor. İnternet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda depremin saati, enlemi, boylamı, derinliği ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler veriliyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 6.87 kilometre açığında saat 14.54'te kaydedilen deprem, 18.80 kilometre derinlikte oldu.
4 Kasım 2020 Çarşamba günü Ege Denizi’ndeki hareketlilik sürüyor. Seferihisar merkezli gerçekleşen depremin ardından büyüklükleri değişen birçok artçı depremle İzmirliler korku dolu anlar yaşadı. Ege Denizi ve Kuşadası Körfezi’nde çeşitli büyüklüklerde artçı depremler yaşandı.
Kaydedilen depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için AFAD'ın internet sitesinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından oluşturulan sayfa da yardımcı oluyor.
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