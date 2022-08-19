Bugün hava nasıl? 19 Ağustos 2022 hava durumu nasıl? 19-23 Ağustos 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı geldi. Peki 19 Ağustos hava nasıl olacak? 19 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminleri raporlarına göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Kütahya, Erzincan, Ardahan ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu,Cuma öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları ile Cuma il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 21°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri ile Cuma il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Okuyucu Yorumları 0 yorum