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Bugün hava nasıl? 19 Ağustos 2022 hava durumu nasıl? 19-23 Ağustos 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

19.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl? 19 Ağustos Hava nasıl? soruları bulundukları ilde hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Peki 19 Ağustos 2022 hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu ve İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Bugün hava nasıl? 19 Ağustos 2022 hava durumu nasıl? 19-23 Ağustos 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı geldi. Peki 19 Ağustos hava nasıl olacak? 19 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

HAVA DURUMU 19 AĞUSTOS CUMA 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminleri raporlarına göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Kütahya, Erzincan, Ardahan ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu,Cuma öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

hava-durumu güneş

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları ile Cuma il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri ile Cuma il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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