İstanbul'da dolu mu yağışı sürecek mi? (23 Haziran Salı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika raporunu açıklarken bazı iller için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle "sarı uyarı" yapılan İstanbul ve Bursa illerinin dışında Kastamonu, Sinop ve Çorum illeri için de hortum uyarısında bulunuldu. İstanbul'a dolu mu yağacak? 23 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da dolu mu yağışı sürecek mi?

İstanbul'a yağışı devam edecek mi_

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'a dolu mu yağacak? 23 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da dolu mu yağışı sürecek mi?İşte detaylar...

İstanbul için sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.



