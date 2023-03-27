BUGÜN kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte kabine gündemindeki konular...

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmesi planlanan kritik toplantı ertelenmişti. Son toplantı 6 Mart tarihinde yapıldı ve deprem bölgesindeki son durum, konteyner kentlerdeki çalışmalar, kalıcı konutların inşa süreci, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gibi konular ele alındı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bakanların katılımıyla 20 Mart 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılması bekleniyordu. Fakat Kabine Toplantısı ertelendi ve 20 Mart'ta yapılmadı. Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağına dair bilgi henüz paylaşılmadı. Fakat 15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta gerçekleşmediği için yarın yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısının bugün (27 Mart 2023 Pazartesi) saat 15.00'de yapılacağı düşünülüyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantısının bugün saat 15.00'te yapılması bekleniyor.

KBİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine Toplantısının ana gündem maddesi deprem felaketi sonrası bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak. Bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor. Barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak; bölgede istihdamın arttırılmasına dair projeler görüşülecek.

Öte yansan brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun Kabine Toplantısında ele alınacak.

SEÇİMLER İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak. Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda ele alınacak.

6 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Mart günü yapıaln Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.

İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hanebaşına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.

244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalaroını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefiyoruz. TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''



