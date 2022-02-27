Miraç Kandili dolayısı ile milyonlarca vatandaş "Bugün kandil mi?" sorusunu merak ediyor. İbadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen birçok kişi Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Gecesi'ne ilişkin çok araştırma yapmaya başladı. Bugün kandil mi? 27 Şubat ne kandili? Miraç Kandili ne zaman? Anlamı ve önemi nedir? soru ve konu başlıkları bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar (bugün) idrak edilecek. Miraç, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (S.A.V) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin ismidir. Müslümanların huzur bulduğu bu gece de ibadet ve dua edilmektedir.

27 ŞUBAT NE KANDİLİ?

27 Şubat 2022 Pazar günü Müslümanların mübarek olarak kabul ettiği üç aylardan recep ayı içerisinde bulunan Miraç Kandili'dir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe, Mevlid Kandili ise 7 Mart Cuma günü idrak edilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mirâç gecesi, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Mirac olayının hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlamakta olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunmaktadır, iman dile getirilmektedir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelmekte olan davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, ayrıca maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır ve fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelimesi, mana itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamlarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilmektedir.

2022 MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR!

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:



"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Miraç kandili için ya da kandil namazı ile igili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam peygamberi Hazreti Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Miraç Kandili gecesinde kılınabilecek namazlar arasındadır.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor.

Öte yandan Miraç kandili gecesinde tesbih namazının kılınmasını alimler de önermiştir.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi yer almıyor. Hz. Muhammed'in amcasına önerdiği tesbih namazı, Miraç kandili gecesi de dahil olmak üzere kandil gecelerinde kılınabilmektedir. Ayrıca, kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir. İşte tesbih namazının kılınışı ve okunacak dua ve sureler...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanların araştırdığı Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınmaktadır:

İlk önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'nin ardından 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilmektedir ve Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 defa, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 defa söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olacaktır. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanacaktır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmamaktadır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI NEDİR, FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olarak bilinmekte. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." ifadelerini kullanarak bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, şeklinde yanıtlayınca Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

