Bugün kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte 1 Mayıs kargo çalışma durumu

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde kargo firmaları, tatil süresince hizmet vermemişti. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. İşte kargolar ile ilgili son durum bilgisi...

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterler 1 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Nöbetçi noterlerin de kapalı olması bekleniyor. 2 Mayıs salı günü noterler faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

